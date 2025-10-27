Darum gehts
- Neuer Verein «Leonhard-Kreis» kämpft gegen EU und für Freiheit
- Prominente Mitglieder wie Ueli Maurer und Thilo Sarrazin vertreten
- Medienkonferenz am Montag in Zürich mit mehreren Rednern geplant
Sarrazin als rotes Tuch
Nun ist Thilo Sarrazin an der Reihe. Probleme habe er jahrzehntelang nur in untergegangenen Diktaturen, in der sogenannten Dritten Welt und jenseits des Eisernen Vorhangs wahrgenommen, erzählt er. Er sei in einem liberalen Klima aufgewachsen. Auch in der SPD habe er sich lange wohlgefühlt.
Der Bruch kam 2011 mit seinem Buch «Deutschland schafft sich ab». Seither sei er für grosse Teile des linksliberalen Mainstreams ein rotes Tuch. «Für viele ist die Meinungsfreiheit nur ein Wert, wenn es um die eigenen Meinungen und um jene Meinungen geht, die der eigenen irgendwie ähnlich sind.»
Themen wie Klima-Frage oder Migration würden rasch zu einer Frage der Moral erhoben, kritisiert Sarrazin.
Maurer: «Andersdenkende werden mundtot gemacht»
Maurer skizziert seine Motivation. Er treffe seit Jahren immer wieder Leute, die Angst hätten, sich frei zu äussern. Insbesondere seit Corona seit das Ausgegrenztwerden zum Alltag geworden. Es gebe nur noch Gut und Böse. Sofort werde moralisiert und Andersdenkende würden als extrem gebrandmarkt und mundtot gemacht. Das sei auch gefährlich für eine Demokratie. Noch schlimmer sei die Situation in Deutschland. «Eine schweigende Mehrheit braucht daher eine Lobby für die freie Rede und freie Meinungsäusserung.»
Er macht klar: «Jeder soll seine Meinung frei äussern können – unabhängig von seiner politischen Ausrichtung.»
Ueli Maurer amtet als Vereinspräsident
Nun ist Ueli Maurer am Drücker, der als Vereinspräsident amtet. Er erklärt die Namensgebung des Vereins, der sich auf den heiligen Leonhard bezieht, der sich schon vor Hunderten Jahren um unschuldige Gefangene kümmerte. «Aus der Idee der Befreiung entstand unser Logo, das aufgestemmte Gitterstäbe symbolisiert.»
Golban: «Macht beginnt mit Empfindlichkeit»
Nach der Begrüssung durch alt Bundesrat Ueli Maurer macht der Publizist Radu Golban den Auftakt – als Überraschungsgast. Der gebürtige Rumäne lebt heute in der Schweiz und geht auf Themen wie Macht und Freiheit ein.
«Macht beginnt nicht mit Gewalt, sondern mit Empfindlichkeit», sagt er. «Zuerst darf man etwas nicht mehr sagen, dann nicht mehr denken – und am Ende wird man von der Inquisition abgeführt.» Oder auch: «Eine intolerante Kultur braucht keine Zensurbehörde. Sie zensiert sich selbst.»
«Wir sind keine Partei»
Was der Verein auch deutlich macht: Er ist «ausdrücklich keine Partei und wird nicht zu Wahlen antreten». Stattdessen setze man auf Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge und politische Bildung.
«Mehr Freiheit für Menschen und Wirtschaft»
«Mehr Freiheit für Menschen und Wirtschaft» – so überschreibt der Leonhard-Kreis seine heutige Medienmitteilung. Und er gibt sich fünf zentrale Anliegen:
- Den Schutz des freiheitlichen und demokratischen Rechtsstaates
- Die Wahrung der individuellen Grund- und Freiheitsrechte
- Den Einsatz für eine Ordnungs- und Finanzpolitik, die dem volkswirtschaftlichen Gesamtinteresse dient
- Die Wahrung des Friedens durch Förderung der Völkerverständigung
- Den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
Besonders bei letztem Punkt darf man gespannt sein, was der Verein darunter versteht. Kommt man da etwa den Grünen in die Quere?
Neuer Anti-Mainsteam-Verein stellt sich vor
Willkommen zum Liveticker, liebe Leserinnen und Leser
Mit einer illustren Truppe tritt heute der «Leonhard-Kreis» ins Rampenlicht der Öffentlichkeit. An einer Medienkonferenz stellen einige seiner Repräsentanten den neuen Verein und seine Ziele. Der Kreis soll sich zu einem internationalen Netzwerk entwickeln.
Um 10 Uhr geht es hier los.
Der heilige Leonhard, Schutzpatron der Gefangenen und «Kettenheiliger» – er ist der Namensgeber eines Vereins, der sich den Kampf gegen die EU auf die Fahnen schreibt. Ebenso das Engagement für «Eigenverantwortung und eine freiheitliche Wirtschaftsordnung».
Der «Leonhard-Kreis» nennt «die Befreiung von ungerechten Fesseln und den Schutz individueller Freiheiten» als seine Mission. Nun hebt er sich mit Prominenz auf internationale Ebene.
Illuster und umstritten
Hinter dem Verein steckt eine ebenso illustre wie auch umstrittene Truppe: Alt Bundesrat und China-Pilger Ueli Maurer (74, SVP) zählt ebenso dazu wie der deutsche Publizist und Ex-SPD-Politiker Thilo Sarrazin (80), der ehemalige deutsche Geheimdienstchef Hans-Georg Maassen (62) sowie die österreichische FPÖ-Politikerin und Ex-Moderatorin Marie-Christine Giuliani (60). Geführt wird der Verein vom früheren SVP-Nationalrat Claudio Zanetti (58).
Am Montag stellt der Verein an einer Medienkonferenz in Zürich seine Pläne und Ziele vor. «Europa entwickelt sich unter der Führung der EU in eine falsche Richtung. Ein gefährlicher Kollektivismus verdrängt mit beängstigender Geschwindigkeit die Freiheit des Individuums», heisst es in der Einladung dazu. Der Leonhard-Kreis wolle dieser Gefahr begegnen.
Mehrere Rednerinnen und Redner auf dem Programm
Auf dem Programm stehen mehrere Rednerinnen und Redner. Maurer will den Medienvertretern erklären, wofür es den Leonhard-Kreis braucht. Thilo Sarrazin, der mit migrationskritischen Büchern europaweit für Kontroversen sorgte und 2020 aus der SPD ausgeschlossen wurde, referiert zum «aktuellen Zustand Europas».
Und Maassen nimmt «die Bedrohung des Rechtsstaats durch internationale Gremien und Behörden» unter die Lupe. Dabei sind der Einladung zufolge etwa auch der Zürcher Ex-Finanzprofessor Martin Janssen (77) und der deutsche Topmanager Eckhard Cordes (74).
Was den Beteiligten gemeinsam ist: Sie stehen politisch am rechten Rand des politischen Spektrums, kritisieren immer wieder öffentlich den – aus ihrer Sicht – gesellschaftlichen Mainstream und inszenieren sich als Gegenstimme zu «woker Ideologie». Namentlich warnen sie vor staatlicher Bevormundung und misstrauen der Europäischen Union.