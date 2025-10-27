Sarrazin als rotes Tuch

Nun ist Thilo Sarrazin an der Reihe. Probleme habe er jahrzehntelang nur in untergegangenen Diktaturen, in der sogenannten Dritten Welt und jenseits des Eisernen Vorhangs wahrgenommen, erzählt er. Er sei in einem liberalen Klima aufgewachsen. Auch in der SPD habe er sich lange wohlgefühlt.

Der Bruch kam 2011 mit seinem Buch «Deutschland schafft sich ab». Seither sei er für grosse Teile des linksliberalen Mainstreams ein rotes Tuch. «Für viele ist die Meinungsfreiheit nur ein Wert, wenn es um die eigenen Meinungen und um jene Meinungen geht, die der eigenen irgendwie ähnlich sind.»

Themen wie Klima-Frage oder Migration würden rasch zu einer Frage der Moral erhoben, kritisiert Sarrazin.