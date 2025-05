1/5 Thomas und Valeria Aeschi haben geheiratet. Foto: Thomas Buchwalder / Schweizer Illustrierte

Liebesglück bei der SVP: Fraktionschef Thomas Aeschi (46) hat geheiratet. Am vergangenen Samstag gaben er und seine Partnerin Valeria Aeschi (34) sich das Ja-Wort – in der barocken Kirche St. Verena in Risch ZG, wie die «Schweizer Illustrierte» in ihrer aktuellen Ausgabe exklusiv berichtet. Das grosse Fest fand anschliessend in Brunnen SZ statt.

Im glitzernden Prinzessinnenkleid schreitet die Braut nach vorne – ein Mädchentraum gehe für sie in Erfüllung. «Als ich Thomas vorne am Altar stehen sah, war ich total ergriffen», sagt sie zur «Schweizer Illustrierten».

«Thomas ist absolut verlässlich»

Kennengelernt hatten sie sich vor sechs Jahren beim Wahlkampfauftakt der SVP – seine Zukünftige war damals die jüngste Gemeinderätin von Schübelbach SZ. «Thomas ist absolut verlässlich, und das gibt mir Sicherheit», sagt sie heute. Dazu sei er ein toller Papi für Töchterchen Julia (1), die bei der Trauung mit Blumenkette im Haar dabei war.

Der SVP-Fraktionschef wiederum war begeistert, als sie ihm erzählte, wie sie mit 22 Jahren allein nach Afrika ging, um dort im Kinderheim zu arbeiten. «Sie ist eine starke Persönlichkeit, das beeindruckt mich bis heute», sagt er gegenüber der Zeitschrift.

Nach der Trauung stehen SVP-Parteikollegen Spalier vor der Kirche. Unter den Gratulanten: SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher (55) – und sogar Bundesrat Albert Rösti (57), der es sich nicht nehmen lässt, mit einem Glas Weisswein auf das Brautpaar anzustossen.

