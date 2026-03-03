Trotz Amtszeitbeschränkung ist Peter Bodenmann seit Jahren Präsident des Hoteliervereins Brig. Gemäss Statuten hätte er 2017 abtreten sollen. Am Dienstag könnte eine Sitzung in seinem eigenen Hotel über seine Zukunft entscheiden.

Er überschritt die Amtszeitgrenze deutlich, bleibt aber weiterhin Präsident.

Seit etwas über 17 Jahren ist Peter Bodenmann Präsident des Hoteliervereins der Sektion Brig VS und Umgebung. Nur: Laut den Vereinsstatuten hätte der SP-Mann bereits 2017 abtreten müssen.

Lange blieb Bodenmanns verflossene Amtszeit unbeachtet. Nun rumort es plötzlich heftig: Die Briger Hoteliers wollen den Langzeit-Präsidenten doch noch stürzen. Das würden interne Dokumente zeigen, die dem «Walliser Boten» vorliegen.

Lange passierte nichts

In Bodenmanns Ortssektion Brig steht am frühen Dienstagabend eine möglicherweise richtungsweisende Mitgliederversammlung an. Denn unter Bodenmanns Ägide traf sich der Verein bereits seit mehreren Jahren nicht mehr. Jetzt soll zugleich die Zukunft des Vereins und die des langjährigen Präsidenten entschieden werden.

Wie der «Walliser Bote» berichtet, definieren die Statuten von 1989 eine Amtsdauer von drei Jahren, wobei das Präsidium dreimal wiedergewählt werden darf. Obwohl Bodenmann diese Grenze mittlerweile also längst überschritten hat, wurde er über die Jahre weiterhin als offizieller Delegierter des Vereins anerkannt und bei kantonalen Versammlungen eingeladen.

Letztes Jahr organisierte Bodenmann etwa die Generalversammlung des Walliser Hoteliervereins in Brigerbad als «Präsident» der Ortssektion mit. Laut vereinsnahen Quellen wurde die fehlende Legitimation dabei entweder ignoriert oder nicht bemerkt.

Kantonalverband schaut selten hin

Das liegt auch an der Struktur des Kantonalverbands: Er ist zwar über die Statuten der Sektionen informiert, führt jedoch keine Kontrollfunktion aus. Solange keine Beschwerden vorliegen, wird nicht eingegriffen. Das öffnet für Fälle wie den von Bodenmann Tür und Tor.

Erst seit der letztjährigen Generalversammlung hat sich das Blatt gewendet. Mitglieder des Briger Vereins forderten letzten Dezember schriftlich eine Sitzung, um die Leitung neu zu wählen. Der von den Mitgliedern gesetzte Termin am 20. Januar verstrich jedoch ohne Reaktion. Stattdessen wird der 3. März zum Stichtag – und das ausgerechnet in Bodenmanns eigenem Hotel, dem Good Night Inn.

Ist die Neuwahl überhaupt ein Traktandum?

Die Nachfolge scheint dabei bereits vorbereitet: Lilian Roten, Verwaltungsratspräsidentin der Brig Simplon Tourismus AG, und Christian Imhof aus Naters VS sollen als Co-Präsidenten antreten. Ob der amtierende Präsident Bodenmann das Thema tatsächlich auf die Traktandenliste gesetzt hat, bleibt jedoch unklar.

Kritiker fragen sich zudem, warum die Mitglieder aus Brig, Naters, Blatten, Belalp und Simplon Dorf so lange gezögert haben, die Situation zu klären. Der Präsident selbst scheint derweil gelassen: «Ich habe als Vereinspräsident einen super Job gemacht. Wenn Lilian Roten oder sonst wer diesen Job machen will, umso besser», teilt Bodenmann dem «Walliser Boten» mit.

Und falls die Wahl scheitert, ist angeblich bereits ein Plan B in Vorbereitung: Eine externe Besetzung des Präsidiums könnte eine mögliche Alternative sein. Es bleibt also abzuwarten, inwiefern sich der Verein einen Neubeginn getraut.