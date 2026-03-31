Teure Flug-Tickets sollen Bus und Bahn finanzieren

Umweltschützer lancieren eine neue Initiative: Jedes Flugticket soll mit einer Abgabe belegt werden. Doch das Ansinnen scheiterte bereits einmal.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am 8. März scheiterte die Klimafonds-Initiative mit über 70 Prozent Nein

Umverkehr plant Initiative für Flugticket-Abgabe: Einnahmen teils für Zug

Mindestens für 30 Franken für Europa-Flüge, 1,5 Milliarden Franken Einnahmen erwartet War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

Die Zeit der «Grünen Welle» ist definitiv vorbei: Klimaschutz-Anliegen haben es nicht leicht. Am 8. März scheiterte die Initiative für einen Klimafonds deutlich. Über 70 Prozent sagten Nein. Nicht besser erging es einige Monate zuvor der Juso-Initiative und der Umweltverantwortungs-Initiative. Alle wurden deutlich bachab geschickt.

Doch nun beginnt schon das Sammeln für die nächste Initiative. Der Verein Umverkehr rund um Co-Präsidentin und Grünen-Nationalrätin Franziska Ryser (34) will eine Flugticket-Abgabe einführen. Ab Ende April beginnt das Sammeln.

Geld zurück

Die Flugticketabgabe soll als Lenkungsabgabe konzipiert werden. Ein Teil der Einnahmen wird wieder zurück verteilt, wer also wenig fliegt, kann also im besten Fall sogar Geld verdienen. Der andere Teil soll für den Ausbau von grenzüberschreitenden Zuglinien eingesetzt werden.

Die Initianten wollen gemäss «Tages-Anzeiger» mindestens 30 Franken für Flüge innerhalb Europas und 120 Franken für Flüge über den Kontinent. Noch teurer wird es demnach für Privatjets: Mindestens 500 Franken soll ein Flug kosten. So könnten 1,5 Milliarden Franken oder 110 Franken pro Kopf zusammenkommen, die als Mobilitätsgutscheine zum Beispiel für den Kauf eines Halbtax-Abos genutzt werden können.