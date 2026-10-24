Der Bund bereitet Tempo 80 auf Schweizer Autobahnen vor. Laut einem Medienbericht soll damit bei einer schweren Treibstoffknappheit der Verbrauch gesenkt werden. Die Versorgungslage ist bereits angespannt, entschieden ist noch nichts.

Darum gehts Der Bund bereitet laut Recherchen der «Schweiz am Wochenende» Tempo 80 auf Autobahnen vor – noch ist nichts entschieden

In Bundesbern lief eine verwaltungsinterne Konsultation dazu

Wegen Lieferengpässen gab der Bund erneut Dieselreserven frei

Sven Altermatt Co-Ressortleiter Politik

Brisante Vorbereitungen in Bundesbern: Wie Recherchen der «Schweiz am Wochenende» zeigen, hat das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) im Herbst eine Vorlage für Tempo 80 auf Schweizer Autobahnen innerhalb der Bundesverwaltung zur Stellungnahme vorgelegt.

Das Amt bestätigte die Vorbereitungen gegenüber der Zeitung. «Die Massnahme würde im Fall einer schweren Mangellage bereits laufende Bezüge aus den Pflichtlagern begleiten und diese mit einem zusätzlichen Spareffekt unterstützen», erklärte das BWL.

Die Versorgungslage mit Mineralölprodukten gilt als «sehr angespannt». Unter welchen Bedingungen Tempo 80 eingeführt werden könnte und wie viel Treibstoff dadurch eingespart würde, ist noch offen. Ein Entscheid sei bislang nicht gefallen, schreibt die «Schweiz am Wochenende» weiter. Der Bundesrat könnte eine solche Temporeduktion bei einer schweren Mangellage anordnen.

Versorgung ist angespannt

Die Versorgung mit Mineralölprodukten ist derzeit angespannt. Am Freitag bewilligte der Bund den Bezug von bis zu 45 Millionen Litern Diesel aus den Pflichtlagern. Das entspricht knapp vier Prozent der vorhandenen Dieselreserven. Grund sind Lieferverzögerungen nach starken Regenfällen in Südfrankreich.

Was bereits im September erschwerend dazu kam: Der Bund musste wegen eines Ausfalls der Raffinerie in Cressier NE Treibstoffreserven freigeben. Die einzige Erdölraffinerie der Schweiz war damals wegen eines technischen Defekts während rund zwei Wochen ausser Betrieb.

Die Treibstoffpreise in der Schweiz hängen nicht nur vom Rohölpreis und den Unsicherheiten auf den internationalen Märkten ab. Auch die Transportkosten für die Einfuhr spielen eine Rolle. So erschweren derzeit etwa die tiefen Wasserstände des Rheins die Schifffahrt und verteuern den Transport, wie Blick aufzeigte.