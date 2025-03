1/7 Martin Pfister (ZG, hinten) und Markus Ritter wollen Bundesrat werden. Foto: Keystone

11:44 Uhr 11:44 Uhr Heute geht's los In Bern beginnt die Frühlingssession des Parlaments. Und damit auch die Hearings der beiden Kandidaten Markus Ritter und Martin Pfister. Als erstes werden sie bei der Konferenz der bäuerlichen Parlamentarier antraben. Das Sekretariat dieser Gruppe führt der Bauernverband. Für Ritter sollte es ein Heimspiel werden. Dass die Bauern während der Session zum ersten Hearing laden, hat Tradition in Bern. Ende des Livetickers

Nun gilt es ernst: Die beiden Kandidaten für die Nachfolge von Mitte-Bundesrätin und Verteidigungsministerin Viola Amherd (62) müssen sich in Bern beweisen. Ins Rennen steigen der St. Galler Nationalrat Markus Ritter (57) und der Zuger Regierungsrat Martin Pfister (61). Die Blick-Politikredaktion berichtet laufend aus Bern: Wer hat die besseren Karten – und braut sich hinter den Kulissen eine Überraschung zusammen?

Am Montagnachmittag geht es los, und zwar vor einer kritischen Klientel: den Bauern. Ritter hat als Bauernverbandspräsident ein Heimspiel. Für Pfister ist es eine Bewährungsprobe – aber auch die Gelegenheit, Boden gutzumachen.

Doch damit nicht genug. Ebenfalls am Montag folgt eine Premiere: Die Armeeverbände laden zur öffentlichen Anhörung. In einer Berner Kaserne müssen sich Ritter und Pfister den Fragen von Offizieren, Unteroffizieren und Soldaten stellen. Ein Vorgeschmack auf das Verteidigungsdepartement (VBS), das aller Wahrscheinlichkeit nach in ihrer Verantwortung landen wird.

Marathon bei den Fraktionen

Ab Dienstag geht es in die entscheidenden Hearings der Bundeshausfraktionen. Hier zählt nicht nur Fachwissen, sondern auch der persönliche Auftritt. Wer wirkt souveräner? Wer überzeugt mit Führungsstärke? Und wer kann sich in den Schlüsselfragen zur Armee und zur Neustrukturierung des VBS am besten positionieren?

Am Dienstagnachmittag (ab 14.10 Uhr) treten Pfister und Ritter jeweils einzeln bei SVP, FDP und GLP auf, nächsten Dienstag, 11. März, dann noch bei SP und Grünen. Pro Kandidat und Fraktion sind 50 Minuten vorgesehen. Man darf gespannt sein, wie klar die Wahlempfehlungen der Fraktionen ausfallen werden.

Am Montag, 10. März, fühlt auch die Frauenorganisation Alliance F den beiden Mitte-Männern auf den Zahn. Nach der Rücktrittsankündigung von Amherd forderte Alliance F vergeblich ein Frauenticket.

Am Mittwochmorgen, 12. März, fällt die Entscheidung in der Vereinigten Bundesversammlung. Doch schon in dieser Woche könnte sich abzeichnen, wer die besseren Karten hat. Die 246 Parlamentsmitglieder bilden sich in den Hearings eine Meinung. Hinter den Kulissen läuft gleichzeitig das Taktieren.

In der Wandelhalle dürfte dieser Tage viel spekuliert werden: Hat Ritter, ein Schwergewicht in Bern, die Wahl am Ende doch locker in der Tasche? Oder schafft es Pfister, mit seinem ruhigeren, sachlichen Stil? Besonders pikant: Wie immer liebäugeln einzelne Parlamentarier damit, eine Alternative ins Spiel zu bringen – Sprengkandidaturen oder Störmanöver sind nicht ausgeschlossen.