Kaum inhaltliche Unterschiede zwischen Kandidaten

Nationalrat Ritter ist überzeugt, dass die Schweiz weiterhin eine Vermittlerrolle in internationalen Konflikten wahrnehmen soll. Das gehöre auch zu Tradition der Schweiz, ergänzt Pfister. Als neutraler Staat sei das eine Kompetenz der Schweiz. Inhaltliche Unterschiede zwischen den beiden Kandidaten gibt es in dieser Frage kaum. Ähnlich sieht das aus bei den Lehren aus dem CS-Debakel oder in der Energie-Politik. Die beiden Kandidaten sind sich in vielen Punkten einig. Keiner exponiert sich unnötig, bietet so wenig Angriffsfläche.