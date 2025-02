Am Freitagnachmittag entscheidet die Mitte-Fraktion in Bern über ihr Ticket für die Bundesratswahl. Schaffen es beide Kandidaten? Blick berichtet live.

1/5 Markus Ritter (r.) und Martin Pfister wollen Bundesrat werden. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Mitte-Fraktion entscheidet über Bundesratskandidaten Markus Ritter und Martin Pfister

Partei hatte Schwierigkeiten, genügend Kandidaten für die Nachfolge zu finden

Hearings beginnen am Nachmittag, Entscheidung wird gegen 17:00 Uhr erwartet

13:46 Uhr 13:46 Uhr Heute fällt die Entscheidung in der Mitte-Fraktion Heute entscheidet die Mitte-Fraktion, ob sie Martin Pfister und Markus Ritter tatsächlich nominieren. Die beiden Kandidaten sprechen nach den Hearings bei der Fraktion jeweils kurz zu den Medien. Um 15.00 Uhr beginnt Pfister, um 16.15 Uhr folgt Ritter. Voraussichtlich gegen 17.00 Uhr verkünden Parteichef Gerhard Pfister und Fraktionschef Philipp Matthias Bregy den Entscheid. Ende des Livetickers

Es wäre eine faustdicke Überraschung, wenn sich am Freitagabend Markus Ritter (57, SG) und Martin Pfister (61, ZG) nicht ganz offiziell Bundesratskandidaten nennen dürften. Die Mitte-Fraktion entscheidet am Freitag über ihr Ticket für die Bundesratswahl zur Nachfolge von Viola Amherd (62).

Bei vergangenen Bundesratswahlen war es üblich, dass die jeweilige Fraktion mindestens zwei Personen zur Auswahl stellt. Die Mitte-Partei hatte jedoch lange Zeit Mühe, genügend Kandidaten zu finden. Ob Gerhard Pfister (62), Martin Candinas (44) oder Isabelle Chassot (59): Reihum sagten potenzielle Kandidaten ab. In letzter Minute sprang Martin Pfister auf das Kandidatenkarussell auf und ermöglichte so überhaupt eine Auswahl.

Vorsprechen bei den Kollegen

Nicht nur darum wäre es eine riesige Überraschung, sollte die Fraktion einem der beiden Kandidaten die Nominierung verweigern. Dennoch müssen am Freitagnachmittag Ritter und Pfister noch vor den Mitte-National- und Ständeräten vorsprechen. Während diese den St. Galler Nationalrat Ritter bereits gut kennen, musste sich der Zuger Regierungsrat Pfister bei vielen erst Vertrauen schaffen.

Die beiden Kandidaten sprechen nach den Hearings bei der Fraktion jeweils kurz zu den Medien. Um 15.00 Uhr beginnt Pfister, um 16.15 Uhr folgt Ritter. Voraussichtlich gegen 17.00 Uhr verkünden Parteichef Gerhard Pfister und Fraktionschef Philipp Matthias Bregy (46) den Entscheid. Den ersten gemeinsamen Schlagabtausch zwischen den beiden Bundesratskandidaten gibt es am Samstag an der Delegiertenversammlung in Visp VS. Blick berichtet auch dann live.