vor 1 Minute vor 1 Minute Der Saal füllt sich Die Fraktionssitzung scheinen mehrheitlich beendet, der Saal füllt sich. Um acht Uhr wird Nationalratspräsidentin Maja Riniker die Glocke läuten und so die Sitzung eröffnen. Bevor es zur Wahl geht, wird die abtretende Bundesrätin Viola Amherd verabschiedet. Danach werden die Fraktionschefs ihre Positionen vertreten. Erst dann werden die Wahlzettel verteilt. vor 4 Minuten vor 4 Minuten Martin Pfister: «Die Nervosität ist gross» 0:28 Martin Pfister: «Die Nervosität ist gross» vor 4 Minuten vor 4 Minuten «Wird so oder so einen Backlash für Frauen» Heute Mittwoch entscheidet die Vereinigte Bundesversammlung, wer den Sitz der Ende März zurücktretenden Bundesrätin Viola Amherd (Mitte) übernimmt. Die Mitte-Fraktion schlägt dem Parlament zwei Männer zur Wahl vor. Tamara Funiciello, die Präsidentin der SP-Frauen, zeigt sich unzufrieden mit der Auswahl auf dem Mitte-Ticket. Gegenüber Blick sagt sie es «wird so oder so einen Backlash für Frauen.» 0:49 SP-Nationalrätin Funiciello: «Wird so oder so einen Backlash für Frauen» vor 11 Minuten vor 11 Minuten Jon Pult: «Wäre eigentlich lieber bei meiner Tochter» 0:34 SP-Nationalrat Jon Pult: «Wäre eigentlich lieber bei meiner Tochter» SP-Nationalrat Jon Pult wurde vor zwei Tagen Vater. Es sei «sureal», sagt er, als er ins Bundeshaus ging, um den neuen Bundesrat zu wählen. «Ich wäre eigentlich lieber bei meiner Tochter.» Doch es sei auch für sie wichtig, wer jetzt gewählt werde. vor 14 Minuten vor 14 Minuten Was, wenn auf den Wahlzettel ein Ritter gezeichnet wird? Nationalratspräsidentin Maja Riniker und Chef-Stimmenzähler Rino Büchel müssen für einen reibungslosen Ablauf der Bundesratswahlen sorgen. ​Sie verraten Blick, was hinter den Kulissen passiert.​ Foto: keystone-sda.ch vor 15 Minuten vor 15 Minuten Thierry Burkart: «Es wird darauf ankommen, was die Linken machen» 1:19 FDP-Ständerat Thierry Burkart: «Es wird darauf ankommen, was die Linken machen» vor 18 Minuten vor 18 Minuten Ritter im Saal – Pfister ausserhalb Markus Ritter hat seinen angestammten Platz im Nationalrat eingenommen und wird gleich von Kameras und Kollegen wie Lorenz Hess und Fabio Ragazzi begrüsst. Auch Parteipräsident Gerhard Pfister hat schon Platz genommen. Ritter darf selbst für sich stimmen. Martin Pfister muss derweil in einem Nebenzimmer ausharren. vor 23 Minuten vor 23 Minuten «Wir geben Papa keine Tipps» Sie drücken heute besonders die Daumen: Die Familie Pfister trifft auf der Tribüne ein, inkl. Baby. Sohn Samuel Pfister (25) sagt: «Wir geben Papa keine Tipps, er weiss schon, was er macht. Wir stehen einfach hinter ihm.» vor 27 Minuten vor 27 Minuten SP-Co-Fraktionschefin Marti: «Zufrieden sind wir mit beiden nicht wirklich» 0:33 SP-Natioinalrätin Marti: «Zufrieden sind wir mit beiden nicht wirklich» vor 29 Minuten vor 29 Minuten SP-Nationalrat Nordmann: «Die Auswahl ist ein Armutszeugnis» 0:23 SP-Nationalrat Nordman: «Die Auswahl ist ein Armutszeugnis» Es wird eine spezielle Bundesratswahl für SP-Nationalrat Roger Nordmann, den voraussichtlich seine letzte: Er tritt per Ende März zurück. Von der Auswahl gibt er sich enttäuscht. Wen die SP will, wird in diesen Minuten entschieden. Weitere Einträge laden

Es war ein kurzer Wahlkampf: Doch am Mittwoch wählen die National- und Ständeräte einen Nachfolger von Viola Amherd (62). Zur Auswahl stehen Martin Pfister (61) und Markus Ritter (57).

Martin Pfister ist seit 2016 Gesundheitsdirektor des Kantons Zug. Während der Corona-Pandemie konnte er so Erfahrungen im Krisenmanagement sammeln. Der Vater von vier Kindern ist mit seiner Frau Cacilda Teil einer grossen Patchwork-Familie. Die Unterstützung seiner Liebsten sei ihm immer sehr wichtig gewesen, betonte er mehrfach. Auf das Bundesrats-Kandidatenkarrussel sprang er erst ganz am Schluss auf. Reicht es für ihn, auch wenn er in Bern bisher weniger vernetzt war als sein Gegner Ritter?

Markus Ritter politisiert nämlich schon seit über 13 Jahren auf nationaler Ebene. Als Bauernpräsident gelang es dem St. Galler Nationalrat, viele Interessen der Bauern-Fraktion durchzuboxen. Er gilt deshalb als mächtiger Strippenzieher – der sich aber schon mit vielen im Parlament angelegt hatte. Während des Wahlkampfs sparte er nicht mit privaten Einblicken, zeigte sich auf seinem Bauernhof in Altstätten SG, den mittlerweile die Söhne führten. Gelingt Ritter die Krönung seines politischen Schaffens?

Kurz vor Schluss ist das Rennen offen: Ritter startete als Favorit, doch bald wurde klar, dass auch Pfister nicht chancenlos ist. Besonders bei SP und Grünen dürfte der Zuger punkten. Ritter selbst könnte bei der SVP Stimmen sammeln. Spannend wird auch, inwiefern das Parlament die Herkunft der beiden Kandidaten in die Entscheidung einbezieht. Während die Innerschweiz schon länger auf einen nächsten Bundesratssitz wartet, ist der Kanton St. Gallen mit Karin Keller-Sutter (61) bereits in der Landesregierung vertreten.

Sämtliche Parteien führten in den vergangenen Wochen Hearings mit den beiden Kandidaten durch. In die Karten schauen liess sich bislang die GLP. «Die Positionen von Martin Pfister sind näher an unseren Zielen», sagte Fraktionschefin Corina Gredig (37). Eine Wahlempfehlung sei das jedoch noch nicht. Die FDP empfiehlt derweil beide Kandidaten zur Wahl. Die SVP unterstützt «grossmehrheitlich» Markus Ritter. SP und Grüne liessen es nach den letzten Hearings noch offen, wen sie wählen – am Mittwochmorgen wird es eine letzte Fraktionssitzung geben.

