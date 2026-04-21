Bundesgericht könnte Abstimmung um E-ID kippen

Es war knapp, als die Schweiz über die E-ID abstimmte. Heute entscheidet nun das Bundesgericht nach einer Abstimmungsbeschwerde, ob die Abstimmung wiederholt werden muss. Das ist bisher erst einmal passiert. Blick tickert live vom Bundesgericht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft E-ID-Abstimmung mit 50,4 Prozent knapp entschieden, Gegner legen Beschwerden ein

Swisscom und Medienhäuser wegen Einflussnahme auf Abstimmungsergebnis kritisiert

Bundesgericht könnte Wiederholung anordnen, bisher nur 2019 einmalig passiert War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

Die Verhandlung beginnt Nun gehts ums Ganze: Die Urteilsberatung um die Rechtmässigkeit der E-ID-Abstimmung ist eröffnet. E-ID-Gegner zeigen sich siegessicher Mass-Voll-Chef Nicolas Rimoldi und sein Anwalt Arthur Terekhov, der die Beschwerde verfasst hat, zeigen sich vor der Verhandlung siegessicher: Das Abstimmungsresultat müsse aufgehoben werden, so Terekhov. Zum einen, weil es so knapp war – zum anderen, da die Swisscom, die in den Abstimmungskampf eingriff, kein privatrechtliches Unternehmen sei. Muss die E-ID-Abstimmung wiederholt werden? Ab 9.30 Uhr befasst sich das Bundesgericht in Lausanne VD mit der Frage, ob der E-ID-Abstimmungskampf unlauter war. Blick berichtet live. Ende des Livetickers

Mit hauchdünnen 50,39 Prozent der Stimmen setzten sich die Befürworter der E-ID durch. Dieses Resultat wollen die Gegner nun kippen. Sie kritisieren, dass der Abstimmungskampf nicht mit rechten Dingen zu und her ging. Nicolas Rimoldi (30) und der Verein Mass-Voll, die EDU sowie mehrere Privatpersonen haben bei den Kantonsregierungen von Zürich, Thurgau und Bern Beschwerde eingereicht. Da die Angelegenheit nicht in die Zuständigkeit der Kantone fällt, entscheidet nun das Bundesgericht.

Die Beschwerdeführer kritisieren zweierlei. Kurz vor dem Urnengang wurde bekannt, dass die Swisscom rund 30'000 Franken an das Wirtschaftskomitee «Schweizer E-ID» gespendet hat. «Der staatsnahe Betrieb hat damit die Neutralität verletzt und das Abstimmungsresultat zugunsten des Pro-Lagers beeinflusst», kritisiert Rimoldi. Der Politiker zeigt sich zuversichtlich, dass die Abstimmung darum wiederholt wird.

Auch stehen die Medienhäuser TX Group und Ringier, zu dem auch der Blick gehört, in der Kritik. Sie haben die Ja-Kampagne mit nicht monetären Leistungen von 78'000 beziehungsweise 85'000 Franken unterstützt.

Knappe Abstimmungsresultat von Bedeutung

Andreas Glaser (48) ist Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Zürich. Gegenüber Blick sagt er: «Wie deutlich oder knapp ein Ergebnis ausfällt, ist entscheidend für das Bundesgericht, wenn es beurteilt, ob eine Verletzung der Abstimmungsfreiheit zur Aufhebung der Volksabstimmung führt.» Bei der E-ID sei das Ergebnis wirklich sehr knapp gewesen.

Im Fall der E-ID-Abstimmung gehe es aber «nur» um Eingriffe der Swisscom, so Glaser. «Deren Einfluss im Abstimmungskampf dürfte als geringer einzustufen sein.»

Befürworter bleiben gelassen

FDP-Nationalrat Marcel Dobler (45) hat sich im Abstimmungskampf für die E-ID engagiert. Er sieht einer allfälligen Wiederholung gelassen entgegen. «Wir sind überzeugt, dass die Argumente für staatliche E-ID weiter an Gewicht gewonnen haben», sagt er zu Blick. Die Debatten zur digitaler Souveränität und zum Datenschutz würden zeigen, dass die Schweiz einen sicheren digitalen Ausweis braucht.

Sollte das Bundesgericht dennoch zum Schluss kommen, dass die Abstimmungsfreiheit der Stimmbürger verletzt worden ist, müsste die Volksabstimmung wohl wiederholt werden. Das kam in der Geschichte der Schweiz bisher nur ein einziges Mal vor.

Im Jahr 2019 annullierte das Bundesgericht die CVP-Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe», weil der Bundesrat die Bevölkerung mit falschen Zahlen informiert hatte. Die CVP zog die Initiative jedoch zurück, weshalb es trotzdem nicht zu einer zweiten Abstimmung kam.