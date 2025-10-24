Der Bund plant, 20 schwer verletzte Kinder aus Gaza in der Schweiz zu behandeln. Kantone wie Aargau und Bern sind dagegen. An einer Medienkonferenz um 15.45 Uhr informiert er über den Stand der humanitären Operation.

1/6 Kinder leiden besonders heftig unter dem Krieg im Gazastreifen – Foto von Mitte August 2025 in Gaza-Stadt. Foto: Anadolu

Darum gehts Bundesrat plant Aufnahme verletzter Kinder aus Gaza in Schweizer Spitälern

Kantone sind uneinig über die Aufnahme der Kinder

20 schwer verletzte Kinder sollen mit der Rega in die Schweiz gebracht werden

Céline Zahno Redaktorin Politik

vor 17 Minuten vor 17 Minuten Medienkonferenz um 15.45 Uhr Die Schweiz holt 20 verletzte Kinder aus Gaza in die Schweiz. An einer Medienkonferenz um 15.45 Uhr informieren die Verantwortlichen der Bundesverwaltung über den Stand der humanitären Operation. An der Medienkonferenz mit dabei sind Vincenzo Mascioli (55), Staatssekretär für Migration, Lukas Engelberger (50), Gesundheitsdirektor des Kantons Basel-Stadt, Silvio Flückiger, stellvertretender Leiter Humanitäre Hilfe und Chef Operationen beim Aussendepartement, und Valerio Antonucci, Operativer Leiter «medizinische Evakuierung Gaza» beim Verteidigungsdepartement.

Der Bundesrat will helfen: 20 schwer verletzte Kinder aus dem Gazastreifen sollen mit der Rega in die Schweiz gebracht und in hiesigen Spitälern gesund gepflegt werden. Der Entscheid ist vor wenigen Wochen publik geworden. Heute um 15.45 Uhr wollen die Verantwortlichen in Bern informieren, wie es mit der humanitären Aktion weitergeht.

Widerstand aus den Kantonen

Gemäss SRF befinden sich im Moment drei Flüge der Rega in der Luft auf dem Weg von Amman in die Schweiz. Zwei davon fliegen Richtung Zürich, einer soll laut Angaben der Rega in Lugano landen. Laut der «NZZ» könnte es sich bei einem vierten Jet der französischen Airlec Air um ein von der Schweiz gechartertes Flugzeug handeln.

Die Aktion hat in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Die Kantone stehen nämlich nicht geeint hinter dem Entscheid. Basel-Stadt, Tessin, Jura, Neuenburg, Genf und Wallis sagen einer Aufnahme zu. Hingegen lehnen Kantone wie Aargau und Bern ab, die Spitäler für die Kinder zu öffnen.

2:58 Menschen aus Gaza erzählen: «Mein Leben hier ist unerträglich»

Der zuständige Aargauer Regierungsrat Jean-Pierre Gallati (59, SVP) begründete den ablehnenden Entscheid unter anderem mit Sicherheitsaspekten im Zusammenhang mit der Begleitung der Kinder. Konkret wird befürchtet, dass sich unter den 80 Angehörigen, die die Kinder begleiten, Personen mit Verbindungen zur Hamas befinden können. Andere Kantone lehnen die Aufnahme ab, weil es an nötigen Kapazitäten fehlt.

Im Kanton Zürich sind die 20 Kinder zum Politikum geworden. Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli (48, SVP) lehnte die Aufnahme zuerst ab, wie Blick publik machte. Linke reagierten darauf mit Postulaten und einer Unterschriftensammlung. Der Gesamtregierungsrat hat noch keinen Entscheid getroffen.