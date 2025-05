1/5 Der Zürcher SVP-Politiker Patrick Walder, hier 2019 als Parteichef, muss sich vor Gericht verantworten. Foto: Keystone

Darum gehts SVP-Kantonsrat vor Gericht wegen Rassendiskriminierung nach Medienmitteilung über Eritreer

Fall berührt Grenze zwischen freier Meinungsäusserung und strafbarer Diskriminierung

Staatsanwaltschaft fordert bedingte Geldstrafe von 8400 Franken und Busse von 800 Franken

Deborah Bischof Redaktorin Politik

vor 3 Minuten vor 3 Minuten Zufall: Busse für SVP-Schweiz Ein Zufall: Just am Mittwoch wurde bekannt, dass die SVP Schweiz juristisches Ungemach hinnehmen muss. Ende Dezember protestierten SVP-Spitzenpolitiker mit Hellebarden und Kerzen auf dem Bundesplatz gegen das EU-Vertragspaket – ohne Bewilligung, weshalb sie nun eine Busse in dreistelliger Höhe zahlen musste. Das berichtet «20 Minuten». Wie Blick publik machte, hatte sich die Partei zunächst geweigert zu zahlen. vor 11 Minuten vor 11 Minuten In Kürze beginnt der Prozess Bereits vor Ort ist der Eritreische Medienbund, darunter Sprecherin Semira Abebe (23), die später auch vor Gericht aussagen wird, sowie Unterstützerinnen und Unterstützer des Anliegens. Sie haben Transparente und Plakate mitgebracht. Ebenfalls bereits eingetroffen ist Partick Walder, ehemaliger Präsident der Zürcher SVP. Er wird vor Gericht vertreten vom ehemaligen Zürcher SVP-Kantonsrat und Milieu-Anwalt Valentin Landmann. 13.05.2025, 18:59 Uhr 13.05.2025, 18:59 Uhr Blick berichtet aus Uster ZH Im Bezirksgericht Uster ZH beginnt um 8.30 Uhr der Prozess gegen den SVP-Politiker Patrick Walder. Dem ehemaligen Präsidenten der Zürcher SVP wird Rassendiskriminierung vorgeworfen – wegen einer Medienmitteilung aus dem Jahr 2019. Blick ist vor Ort und berichtet laufend. Ende des Livetickers

Am Mittwoch steht der Zürcher SVP-Kantonsrat Patrick Walder (38) vor dem Bezirksgericht Uster. Der Vorwurf: Rassendiskriminierung. Auslöser ist eine Medienmitteilung der Zürcher SVP vom Juli 2019, in der sich die Partei nach einem tödlichen Angriff in Frankfurt pauschal zur Gefährlichkeit eritreischer Asylsuchender äusserte.

Damals hatte ein 40-jähriger Mann am Frankfurter Hauptbahnhof eine Mutter und ihren achtjährigen Sohn vor einen einfahrenden Intercity-Express gestossen – der Bub wurde überrollt und starb noch am Tatort. Der Täter, ein in der Schweiz lebender Eritreer, wurde später wegen paranoider Schizophrenie als schuldunfähig eingestuft und dauerhaft in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

In der SVP-Mitteilung, verschickt einen Tag nach der Tat, war unter anderem von «nicht integrierbaren Gewalttätern» die Rede. Wörtlich hiess es: «Die abscheuliche Tat zeigt einmal mehr auf, dass es sich bei solchen Personen um nicht integrierbare Gewalttäter handelt, die in der Schweiz nichts verloren haben.»

Walder wurde damals als Ansprechpartner genannt – er war zu jener Zeit interimistischer Präsident der Partei. Der Fall berührt eine grundsätzliche Frage: Wo endet freie politische Meinungsäusserung – und wo beginnt strafbarer Rassismus?

Eritrea-Vertreter reichten Anzeige ein

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Politiker vor, mit der Mitteilung eine feindselige Stimmung gegenüber Eritreern geschürt und deren Menschenwürde verletzt zu haben. Sie fordert eine bedingte Geldstrafe von 8400 Franken sowie eine Busse von 800 Franken.

Walder weist die Vorwürfe zurück. Wer genau damals die Medienmitteilung verfasst und verschickt habe, wisse er nicht mehr, erklärte er der «NZZ». Politisch und moralisch übernehme er die Verantwortung für alles, was während seiner Amtszeit in der Partei passiert sei, sagte er der Zeitung weiter. «Das heisst aber noch lange nicht, dass ich juristisch zu belangen bin.»

Der Eritreische Medienbund Schweiz und zwei Einzelpersonen haben Strafanzeige eingereicht und treten im Verfahren als Privatkläger auf. Sie sehen in der umstrittenen Medienmitteilung eine gezielte Stimmungsmache gegen eine ganze Bevölkerungsgruppe – mit gefährlichen Folgen für Rechtsstaat und Demokratie. Es gilt die Unschuldsvermutung. Blick berichtet live aus dem Bezirksgericht.