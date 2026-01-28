Ex-GLP-Politikerin Sanija Ameti ballerte 2024 auf ein Jesusbild und postete es online. Nun fordert die Zürcher Staatsanwaltschaft Geldstrafen wegen Störung der Glaubensfreiheit. Der Fall landet am Mittwoch vor Gericht. Blick berichtet live.

Darum gehts Sanija Ameti schoss 2024 mit Luftpistole auf ein religiöses Bild

24 Kläger fordern Strafe wegen «Störung der Glaubensfreiheit»

Staatsanwaltschaft fordert 14'000 Franken Strafe und Verfahrenskosten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Joschka Schaffner Redaktor Politik

Blick hält dich auf dem Laufenden Um 9 Uhr beginnt die Verhandlung vor dem Bezirksgericht Zürich. Wann kommt Ameti? Wie viele der 24 Klägerinnen und Kläger werden im Saal sein? Und sprechen auch Mass-Voll-Chef Nicolas Rimoldi und JSVP-Präsident Nils Fiechter? Blick tickert live. Ende des Livetickers

Der Tragweite ihres Handelns war sich Sanija Ameti (33) an diesem Freitagabend im September 2024 wohl noch nicht bewusst: Im Keller eines Wohnhauses ballerte die damalige GLP-Politikerin mit einer Luftpistole aus zehn Metern ganze 20 Mal auf ein Bild des Jesuskinds und Maria. Über ihre Aktion berichtete sie auf Instagram gleich in zwei Bildern. «Abschalten», schrieb sie dazu.

Blick berichtete zuerst über den Fauxpas. Danach folgte eine regelrechte Hexenjagd: öffentliche Angriffe, Parteiausschluss, Jobverlust, Strafanzeigen. Mittlerweile hat die Zürcher Staatsanwaltschaft die parteilose Zürcher Gemeinderätin angezeigt – wegen «Störung der Glaubensfreiheit». Auslöser sind Anzeigen von Polit-Provokateur Nicolas Rimoldi (31), seiner Bewegung Mass-Voll und der Jungen SVP. Am Mittwoch landet der Fall vor Gericht.

Bischof von Chur bat um Vergebung

Zwar wurde der Politikerin bereits von höchster Stelle vergeben. Ameti habe eingesehen, dass sie einen Fehler gemacht habe, schrieb der Bischof von Chur, Joseph Maria Bonnemain (77), bereits wenige Tage nach der Aktion.

Der Justiz entkam die Zürcherin damit jedoch nicht: Bereits im letzten Juli teilte die Zürcher Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift mit, dass sie für die Ex-GLP-Politikerin 10’000 Franken Strafe bedingt, 2500 Franken Busse und 1500 Franken Verfahrenskosten fordert. Denn Ameti habe «öffentlich und in gemeiner Weise die Überzeugung anderer in Glaubenssachen, insbesondere den Glauben an Gott, beschimpft oder verspottet».

24 Klägerinnen und Kläger gegen Ameti

Mass-Voll, der Jungen SVP sowie den Mitklägern – insgesamt sind 24 Parteien aufgelistet – gehe es dabei vor allem um den Religionsfrieden, wie Rimoldi letzten Oktober zu Blick sagte. Unter den Klägerinnen und Klägern befänden sich auch zwei Menschen muslimischen Glaubens. «In einem solchen Fall ist es wichtig, über den Glauben hinweg Solidarität zu zeigen», so der Mass-Voll-Chef. Die Aktion von Ameti gehöre «in aller Härte» bestraft.

Für Ameti gilt die Unschuldsvermutung. Konsequenzen hatte ihr Lapsus dennoch bereits reichlich. In den kommenden Monaten legt die Politikerin auch noch ihre letzten Ämter ab: Bei den kommenden Gemeinderatswahlen tritt sie nicht mehr an. Und auch das Co-Präsidum der Operation Libero legt sie nieder.