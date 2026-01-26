Die Bauarbeiten an einer neuen Betonbrücke in Trubschachen BE stehen still. Diese sollte seit Sommer 2025 in Betrieb sein und eine alte Holzbrücke ersetzen. Wegen Planungs- und Ausführungsfehlern war dies nicht möglich.

Brücke ist noch nicht fertig – und muss schon saniert werden

Darum gehts Baustopp bei Steinbachbrücke in Trubschachen BE wegen Planungs- und Ausführungsfehlern

Technische Mängel führten zu Rückbau und Sicherungsmassnahmen

Neue Brücke soll im Juni 2026 eröffnen statt Sommer 2025

In Trubschachen im Emmental BE kommt der Neubau der sogenannten Steinbachbrücke nicht voran. Das Bauwerk über die Ilfis, einen Nebenfluss der Emme, steht noch vor der Fertigstellung vor technischen Problemen. Seit Monaten herrscht auf der Baustelle Stillstand, wie die «Berner Zeitung» zuerst berichtet.

Auslöser für den Baustopp seien Fehler in der Planung und bei der Ausführung. Die Brücke aus Beton und Holz hätte ursprünglich im Sommer 2025 eröffnet werden sollen. Bereits wenige Monate nach Baubeginn zeigte sich jedoch, dass einzelne tragende Elemente den Anforderungen nicht genügen. Umfangreiche Messungen bestätigten den Verdacht. In der Folge mussten Teile der Konstruktion wieder entfernt werden, andere Bereiche werden derzeit provisorisch gesichert.

Gravierende Mängel an der Konstruktion

Bestimmte Arbeiten am Projekt mussten letztes Jahr während einer mehrmonatigen Sperrung der SBB-Strecke erledigt werden. Die Gemeinde will mögliche Mehrkosten, die durch den Baustopp entstehen, nicht tragen und prüft deshalb rechtliche Schritte.

Der Ersatz der bestehenden Steinbachbrücke beschäftigt die Gemeinde Trubschachen seit Jahren. Die gedeckte Holzbrücke ist für den heutigen Verkehr nur noch teilweise geeignet und verfügt lediglich bis Ende Jahr über eine kantonale Bewilligung.

Derzeit wartet die Gemeinde auf ein Sanierungskonzept, das von dem beauftragten Ingenieurbüro zusammen mit externen Fachleuten erarbeitet wird. Gemeindepräsident Bernhard Kunz rechnet gemäss «Berner Zeitung» damit, dass die Arbeiten frühestens im Frühling wieder aufgenommen werden. Nach aktueller Planung soll die neue Brücke im Juni 2026 eröffnen.