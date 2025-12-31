Am Dienstagmorgen ist in Willadingen ein Mann leblos vor einem Wohnhaus aufgefunden worden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Dienstagmorgen wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass vor einem Wohnhaus in Willadingen BE ein Mann leblos aufgefunden worden sei.

Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 65-jährigen Schweizer aus dem Kanton Solothurn.

Polizei sucht Zeugen

Im Einsatz standen verschiedene Dienste der Kantonspolizei Bern, ein Ambulanzteam, ein Notarzt, Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern und das Care Team des Kantons Bern.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau wurden Ermittlungen zur Klärung der Umstände aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Personen, die in den frühen Morgenstunden des Dienstags, 30. Dezember 2025, Beobachtungen oder Wahrnehmungen im Bereich Dorf 7-9 gemacht haben, sowie sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Bern zu melden.