Darum gehts
- SVP lehnt institutionelle Integration der Schweiz in die EU ab
- Schweiz müsste bei Annahme EU-Verträge Souveränität und Institutionen einschränken
- Paket bindet Schweiz an EU-Regulierungen und betrifft Föderalismus
Denn «die dynamische Rechtsübernahme, die Schaffung neuer Institutionen, die Rolle des Gerichtshofs der Europäischen Union und die Einschränkungen des Föderalismus» hätten staatspolitische Auswirkungen. Da das vorliegende Paket zudem «insgesamt» zusammenhänge, sei auf eine Aufteilung im Falle einer Abstimmung zu verzichten, teilte die SVP weiter mit.
Auch will die Partei «grundsätzlich» auf die Vorlage verzichten – genauso wie auf «weitere Verhandlungen mit der Europäischen Union bezüglich der institutionellen Integration der Schweiz in die EU-Bürokratie».
Sowohl die Offenheit des Landes als auch dessen Institutionen müssten im Falle einer Annahme der neu ausgehandelten EU-Verträge aufgegeben oder eingeschränkt werden. Mit dem Paket unterwerfe sich die Schweiz den EU-Regulierungen.