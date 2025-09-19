Gianna Luzio wird neue Leiterin des Bundesamts für Kommunikation. Die bisherige Generalsekretärin der Mitte-Partei übernimmt ab April 2026 und soll Herausforderungen in Medien, Telekommunikation und Digitalisierung angehen.

1/4 Albert Rösti (SVP) und der Gesamtbundesrat ernennen eine neue Bakom-Direktorin. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Gianna Luzio wird neue Bakom-Direktorin ab April 2026

Luzio bringt Erfahrung in Politik, Verwaltung und digitaler Kommunikation mit

Die 45-jährige Bündnerin löst Bernard Maissen (64) ab Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Der Bundesrat hat Gianna Luzio (45) zur neuen Direktorin des Bundesamts für Kommunikation (Bakom) ernannt. Die Bündnerin, bisher Generalsekretärin der Partei Die Mitte, tritt ihre neue Aufgabe am 1. April 2026 an und löst Bernard Maissen (64) ab, der in den Ruhestand geht.

Luzio bringe umfassende Erfahrung in Politik, Verwaltung und digitaler Kommunikation mit und soll die Herausforderungen in Medien, Telekommunikation, Post und Digitalisierung angehen. Sie punktet zudem mit einem breiten Netzwerk an der Schnittstelle von Bundesrat, Parlament, Behörden und Kommunikation.

Lange Laufbahn in der Bundesverwaltung

Luzio verfügt über einen akademischen Hintergrund als Wirtschaftsgeografin. Danach folgte eine Laufbahn in der Bundesverwaltung. So war sie bereits Fachreferentin für Finanz-, Wirtschafts- und Gesundheitspolitik im Generalsekretariat des Eidgenössischen Departements des Innern, Projektleiterin Regionalpolitik beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Finanzdelegation der Eidgenössischen Räte.