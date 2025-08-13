DE
FR
Nach verheerendem Bergsturz
Wiederaufbau von Blatten VS bis 2029 geplant

Blatten VS plant nach dem verheerenden Bergsturz den Wiederaufbau bis 2029. Gemeindepräsident Matthias Bellwald präsentierte konkrete Pläne, die bereits 2026 in den Weilern Eisten und Weissenried erste Normalität bringen sollen.
Publiziert: 16:24 Uhr
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
1/5
Blatten VS plant nach dem verheerenden Bergsturz den Wiederaufbau bis 2029.
Foto: KEYSTONE
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Blatten VS soll nach dem verheerenden Bergsturz bereits 2029 wieder stehen. Gemeindepräsident Matthias Bellwald (63) bestätigte am Mittwoch entsprechende Pläne, die er am Vorabend an einer Gemeindeversammlung vorgestellt hatte.

Mitte Juni hatten die Behörden an einer Gemeindeversammlung einen vorläufigen Fahrplan vorgestellt, nach dem das Dorf in ein bis fünf Jahren wieder aufgebaut werden soll. In den Weilern Eisten und Weissenried soll bereits im Jahr 2026 und in Fafleralp im Jahr 2027 wieder Normalität einkehren, wie es an der im Nachbardorf Wiler abgehaltenen Gemeindeversammlung weiter hiess.

In den rund zweieinhalb Monaten seit der Katastrophe sind in der Gemeinde verschiedene Bauarbeiten durchgeführt worden. So wurden eine provisorische Strasse gebaut, Hänge gesichert und Trümmer geräumt. Die Armee sammelte mit Booten das Treibholz auf dem aufgestauten See hinter dem Schuttkegel ein. Neue Wasser- und Stromleitungen werden gezogen.

