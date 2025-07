Gemeindepräsident von Blatten VS über risikoreiche Berggebiete «Wenn unsere Berechtigung infrage gestellt wird, dann ist das sehr despektierlich»

Sein Dorf ist verschüttet, doch soll es schon im Sommer 2026 wieder teilweise bewohnt werden können. So ehrgeizig wie der Blattner Gemeindepräsident Matthias Bellwald ist, so klar ist in der, ob Berggebiete noch bewohnt werden sollen. «Das ist despektierlich», sagt er.

Publiziert: 17:17 Uhr