Bei der Schwyzer Steuerverwaltung sind mehrere Meldungen über betrügerische E-Mails eingegangen, die den Eindruck erwecken, von eTax oder der Behörde zu stammen. Die kantonalen Behörden warnen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwyz warnt vor gefälschten E-Mails von angeblicher Steuerverwaltung, 13. September 2026

Betrügerische E-Mails wirken professionell, enthalten oft gefälschte ETAX.CH-Briefköpfe

Kanton Schwyz: Steuerabrechnungen kommen nur per Post, nicht per E-Mail

Sven Altermatt Co-Ressortleiter Politik

«Vorsicht», heisst es gleich zu Beginn der Mitteilung des Kantons Schwyz: Die Behörden warnen vor betrügerischen E-Mails, die vorgeben, von der Software eTax oder der kantonalen Steuerverwaltung zu stammen. Der Steuerverwaltung seien bereits mehrere solche Betrugsversuche gemeldet worden, teilte das Schwyzer Finanzdepartement am Montag mit.

Die derzeit kursierenden E-Mails tragen unter anderem «ETAX.CH» im Briefkopf, verwenden eine unpersönliche Anrede und werden von einer falschen Absenderadresse verschickt. Die Behörden weisen darauf hin, dass Betrugs-E-Mails zunehmend professioneller gestaltet würden und diese Merkmale künftig fehlen könnten.

Hier ist besondere Vorsicht geboten

Vorsicht sei allen voran bei unerwarteten Nachrichten geboten, die eine besonders erfreuliche oder unerfreuliche Mitteilung enthalten und zu raschem Handeln auffordern. Links in verdächtigen E-Mails sollten nicht angeklickt werden. Die Echtheit einer Nachricht sollte stattdessen über einen unabhängigen Kanal und anhand der offiziellen Kontaktdaten der Steuerverwaltung überprüft werden.

Der Kanton Schwyz betont, dass Steuerabrechnungen und Mahnungen nicht per E-Mail, sondern per Post verschickt werden. «Bei Unsicherheiten macht es Sinn, die Nachricht nicht vorschnell zu löschen, sondern sie von einer zuständigen Stelle überprüfen zu lassen», schreibt der Kanton.