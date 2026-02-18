Darum gehts
- Bundesrat plant ab 2030 neue Regeln für Landwirte in der Schweiz
- Subventionen nur noch bei abgeschlossener Lehre, Digitalisierung soll verbessert werden
- Schweizer Landwirtschaft erhielt 2025 rund 2.8 Milliarden Franken Subventionen
Direktzahlungen «sehr komplex» geworden
Nun stellt Parmelin die einzelnen Punkte etwas genauer. Die Direktzahlungen seien im Laufe der Jahre «sehr komplex» geworden. Man habe zwar bereits Vereinfachungen umgesetzt, doch das reiche nicht. Die Bauern sollen somit weniger Zeit im Büro verbringen.
Es gelte zudem das Gewicht der Produzenten auf den Märkten zu erhöhen. Dazu soll die Unterstützung im Milchbereich erhöht werden, insbesondere in der Käseproduktion.
Parmelin erwähnt weiter die Wichtigkeit der guten Ausbildung.
«Was wir konsumieren, bestimmt letzlich, was unsere Landwirtschaft produziert», so Parmelin.
Die neue Strategie schaffe mehr Handlungsspielräume für die Bäuerinnen und Bauern.
Ernährungssicherheit stärken.
Nun spricht Bundesrat Guy Parmelin über die Landwirtschaftsreform. Damit soll die Ernährungssicherheit gestärkt werden. «Konkret verfolgt der Bundesrat vier Stossrichtungen: Die unternehmerischen Handlungsspielräume sollen erweitert werden, die Rahmenbedingungen für die Märkte sollen es ermöglichen, die Wertschöpfung zu stärken, die natürlichen Ressourcen sollen schonend genutzt werden. Die Nachhaltigkeit wird gestärkt verspricht er.» Dazu sollen auch die Konsumenten in die Verantwortung genommen werden.
Medienkonferenz beginnt
Nun beginnt die Medienkonferenz. Bundesratssprecherin Nicole Lamon muss Fragen zum IT-Debakel beim Seco beantworten. Das sei aber kein Thema gewesen bei der Bundesratssitzung.
Wirtschaftsminister Guy Parmelin (66, SVP) kennt die Situation der Bauern bestens. Nach der Matura lernte er Landwirt und Weinbauern, arbeitete im Familienbetrieb mit und wurde erst später Politiker. Doch auch im Bundesrat ist er für die Landwirtschaftspolitik zuständig. Nun soll die Arbeit der Bäuerinnen und Bäuern ab 2030 anders aussehen und so die Ernährunggsicherheit gestärkt werden. Der Bundesrat präsentiert am Mittwoch die Eckwerte:
- Weniger Vorgaben, nur das Ziel muss erreicht sein: Wer Subventionen erhält, muss strenge Vorgaben erfüllen. Bei der Biodiversität gibt es zum Beispiel Vorgaben, wann gedüngt oder der Rasen geschnitten werden darf. Danach wird gemessen, wie hoch die Artenvielfalt ist. Der erste Schritt fällt nun weg, neu soll nur noch die Artenvielfalt entscheidend sein, ob die Subventionen fliessen. Auf welchem Weg das Ziel erreicht wird, ist egal. Dazu soll die Digitalisierung verbessert werden, Landwirte müssen ihre Daten nur einmal erfassen. Die Branche soll sich selbst Nachhaltigkeitindikatoren geben, der Bund unterstützt dabei.
- Bauernhöfe sollen am Markt besser bestehen können: Damit die Landwirte besser am Markt bestehen können, soll es mehr Transparenz bei der Preisschöpfung geben und Bruttomargen von gewissen Produkten erfasst und kommuniziert werden. Dazu müssen Vorschläge aus dem Parlament zum Milchpreis umgesetzt werden.
- Subventionen nur noch mit Lehre: Der Bundesrat will die Ausbildung der Bäuerinnen und Bauern stärken. Die Voraussetzungen, um Subventionen zu bekommen, ist eine abgeschlossene Lehre. Die sogenannte «Schnellbleiche» für Landwirte hat also ausgedient. Ausnahmen gibt es in den Berggebieten. Die neue Regel soll zudem nur für neue Bäuerinnen und Bauern gelten, wer jetzt noch keine Lehre hat, muss sie nicht nachholen. In diesem Bereich will der Bundesrat zudem den nachhaltigen Schutz der Kulturen besser gewährleisten und Info-Kampagnen zu Schädligen wie dem Japankäfer durchführen.
- Nachhaltigkeit stärken: Um die Ernährungssicherheit zu stärken und den ökologischen Fussabdruck zu reduzieren will der Bund unter anderem freiwillige Zielvereinbarungen mit dem Detailhandel ermöglichen und uns alle für ausgewogene Ernährungen sensibilisieren. Die Kennzeichnungsvorschriften für importierte tierische Produkte verstärken.
Der Bund muss sparen, gleichzeitig brauchen die neuen Ideen etwas mehr Geld. Dieser Mehrbedarf soll bei den Subventionen kompensiert werden.
Noch ist Parmelins Vorschlag nicht definitiv. Er wird eine Vernehmlassungsvorlage ausarbeiten, danach können sich alle dazu äussern. Erst danach entscheidet das Parlament und möglicherweise das Parlament.