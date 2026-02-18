Direktzahlungen «sehr komplex» geworden

Nun stellt Parmelin die einzelnen Punkte etwas genauer. Die Direktzahlungen seien im Laufe der Jahre «sehr komplex» geworden. Man habe zwar bereits Vereinfachungen umgesetzt, doch das reiche nicht. Die Bauern sollen somit weniger Zeit im Büro verbringen.

Es gelte zudem das Gewicht der Produzenten auf den Märkten zu erhöhen. Dazu soll die Unterstützung im Milchbereich erhöht werden, insbesondere in der Käseproduktion.

Parmelin erwähnt weiter die Wichtigkeit der guten Ausbildung.

«Was wir konsumieren, bestimmt letzlich, was unsere Landwirtschaft produziert», so Parmelin.

Die neue Strategie schaffe mehr Handlungsspielräume für die Bäuerinnen und Bauern.