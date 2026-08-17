Jetzt treten die Gegner der Neutralitäts-Initiative an

Die Neutralitäts-Initiative spaltet die Schweiz. Die Befürworter wollen eine striktere Auslegung der Neutralität, die Kritiker warnen vor Isolation. Heute tritt das Nein-Komitee vor die Medien.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Initiative will «immerwährende und bewaffnete» Neutralität in Bundesverfassung verankern

Gegner warnen vor negativen Folgen

Umfrage: 40 Prozent dafür, 38 Prozent dagegen, Rest unentschieden

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Mit dem Slogan «Kein Krieg» werben die Befürworter der Neutralitäts-Initiative um SVP-Ikone Christoph Blocher (85) für ihr Begehren. «Bewährte Neutralität zerstören?», halten die Gegner nun dagegen. Die Mitte spricht von einer «Anti-Sanktionsinitiative», und die SP geisselt das Begehren in ihrer Kampagne gar als «Pro-Putin-Initiative».

«Blocher und seine Milliardärsfreunde sollen ungehindert Geschäfte mit Staaten machen können, die das Völkerrecht verletzen», ortet die SP als Ziel der Initianten. Und warnt: So würde der illegale Angriffskrieg des Putin-Regimes auf die Ukraine aus der Schweiz heraus mitfinanziert.

Medienkonferenz um 11 Uhr

Heute präsentiert das überparteiliche Nein-Komitee aus Mitte, SP, FDP, Grünen und GLP um 11 Uhr an einer Medienkonferenz seine Argumente gegen die Neutralitäts-Initiative. Blick überträgt die Medienkonferenz live.

1:57 Cassis zur Initiative: «Unserer Neutralität hat sich bewährt»

Gleich acht Referentinnen und Referenten wollen aufzeigen, «wie die Initiative die Schweiz schwächt», wie es in der Medieneinladung heisst. Für die Mitte treten Ständerätin Andrea Gmür (62, LU) und Nationalrätin Isabelle Chappuis (55, VD) auf, für die SP Co-Präsident Cédric Wermuth (40, AG) und Ständerätin Mathilde Crevoisier (46, JU) und für die FDP die beiden Nationalräte Heinz Theiler (55, SZ) und Cyril Aellen (54, GE). Zudem präsentieren Grünen-Nationalrätin Sibel Arslan (46, BS) und GLP-Fraktionschefin Corina Gredig (38, ZH) ihre Argumente.

0:35 Corina Gredig (GLP): «Die Neutralitätsinitiative schränkt die Schweiz ein»

«Diese Initiative stärkt unsere Neutralität nicht. Im Gegenteil: Sie schränkt sie ein», unterstreicht Gredig. Die Initiative breche mit unserer seit über 175 Jahren bewährten Neutralitätspraxis. «Sie ersetzt die pragmatische Auslegung durch ein starres Neutralitätskorsett und beraubt uns dauerhaft entscheidender Handlungsmöglichkeiten.»

Noch härter geht FDP-Nationalrat Theiler mit der Initiative ins Gericht: «Sie gefährdet unsere Sicherheit!» Die Initianten würden die Initiative als Beitrag zur Sicherheit verkaufen und behaupten, eine besonders starre Auslegung der Neutralität schütze uns davor, in militärische Konflikte hineingezogen zu werden. «Das ist falsch.» Es brauche keine Abschottung, die unsere Verteidigungsfähigkeit und unsere Armee schwäche, sondern zielgerichtete Übungen mit Partnern, um für mögliche Angriffe zu trainieren.

Offenes Rennen

Noch ist offen, welches Lager das Stimmvolk von seiner Position zu überzeugen vermag. Gemäss einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov Schweiz sprachen sich jüngst von rund 1200 Befragten 40 Prozent für die Initiative aus. Nur 38 Prozent waren dagegen. Der Rest zeigte sich noch unentschlossen. Noch diese Woche dürften weitere Umfragen zeigen, in welche Richtung das Stimmvolk tendiert. Die Neutralitäts-Initiative kommt am 27. September vors Volk.