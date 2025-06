Weniger USA?

Pfister wird gefragt: Könne man gar von einer Wende sprechen? Gerade Beschaffungen aus den USA würden schliesslich mit den neuen Zielwerten eingeschränkt. «Rüstungsbestellungen in den USA sind weiter möglich», betont Pfister eher vage. Aber man sei überzeugt, dass man in der Schweiz und in Nachbarländern noch mehr beschaffen könne.