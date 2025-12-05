Der Deal zwischen der Schweiz und der EU beschäftigt die Schweiz. Bis vor kurzem konnten sich Parteien, Verbände und Privatpersonen zum Paket äussern. An einer Medienkonferenz zieht Bundesrat Ignazio Cassis Bilanz. Blick berichtet live.

So geht es in der EU-Schlacht weiter

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

US-Zölle sollen «noch in diesem Monat» sinken Die Medienkonferenz beginnt. Zuerst geht es um andere Themen, unter anderem den Zoll-Deal mit den USA. Man gehe davon aus, dass die Zölle «noch in diesem Monat» sinken würden, sagt Ignazio Cassis. Man warte jetzt die nächsten Tage ab. Die Schweiz hat ein Verhandlungsmandat abgeschlossen. Mehr Geld für Unis und Fachhochschulen – Mindestvergütung für Solaranlagen fällt Der Bundesrat um Aussenminister Ignazio Cassis hatte die Parteien, Verbände und Privatpersonen im Rahmen der Vernehmlassung um ihre Meinung zum EU-Deal gebeten. Nun zieht er eine erste, positive Bilanz. Eine Mehrheit befürworte den Deal. Dennoch will er Anpassungen machen. Das sind die fünf wichtigsten Punkte: Beim Lohnschutz gibt es Krach. Die Gewerkschaften und Arbeitgeber hatten 13 Massnahmen vereinbart, um den Lohnschutz zu stärken. Der Bundesrat hatte noch eine 14. Massnahme hinzufügt, um den Gewerkschaften entgegenzukommen. Doch in der Vernehmlassung fiel dieser Punkt durch, der Bundesrat will ihn aber trotzdem drin haben. Nun soll Wirtschaftsminister Guy Parmelin weitere Gespräche führen, um einen Kompromiss zu finden.

Bei der Schutzklausel, mit der die Schweiz die Zuwanderung vorübergehend einschränken kann, sollen die Kantone stärker einbezogen werden. Denn die Schutzmassnahmen können regional unterschiedlich sein.

Unis und Fachhochschulen bekommen mehr Geld. Sie müssen mit dem Abkommen die Studiengebühren für Ausländer mit dem EU-Deal senken. Dafür werden sie vom Bund entschädigt.

Beim Stromabkommen gab es grosse Kritik von der Branche. Der Bundesrat will deshalb hier noch einmal über die Bücher und Regulierungen – «wo sinnvoll» – abbauen. Die Minimalvergütung für Solaranlagen fällt. Für kleinere Solaranlagen, die nach 2026 und vor dem Inkrafttreten des Stromabkommens in Betrieb genommen werden, gibt es eine Übergangsfrist von drei Jahren.

Der Bundesrat stellt mehrere Kritikpunkte am Deal klar: Das Schächtverbot bleibt und wer an Festen oder Märkten Kuchen verkauft, hat keine strengen EU-Kontrollen zu befürchten. Dazu soll das Parlament bei der dynamischen Rechtsübernahme besser einbezogen und mehr Transparenz geschaffen werden. Bei der Überwachung von Subventionen soll es einfachere Verfahren für geben und gewisse Richtlinien werden zur Verordnung oder zum Gesetz hochgestuft. Beim Schweizer Beitrag an die EU will man auf mehr «Swissness» achten und Schweizer Akteure fördern. Hast du die Übersicht beim EU-Deal verloren? Hier geht es zu den wichtigsten Fragen und Antworten zum EU-Deal. Medienkonferenz um 14.30 Uhr Alle konnten ihre Meinungen zum EU-Deal abgeben, jetzt ist die Vernehmlassung geschlossen. Doch was ist herausgekommen? Darüber informiert Aussenminister Ignazio Cassis an einer Medienkonferenz um 14.30 Uhr. Neben Cassis treten auch Staatssekretär Alexandre Fasel, Helene Budliger Artieda vom Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO), Vincenzo Mascioli, Staatssekretär für Migration (SEM). Benoît Revaz, Direktor des Bundesamts für Energie (BFE) und Michael Beer, stellvertretender Direktor des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) auf. Ende des Livetickers

Die Fronten sind verhärtet. Die SVP lehnt den EU-Deal kategorisch ab, während die anderen Parteien mit mehr oder weniger Enthusiasmus zustimmen. Der Bundesrat um Aussenminister Ignazio Cassis (64, FDP) hatte die Parteien, Verbände und Privatpersonen im Rahmen der Vernehmlassung um ihre Meinung gebeten. An einer Medienkonferenz um 14.30 Uhr will er nun Bilanz ziehen.

Der EU-Deal sieht neue Spielregeln in den Beziehungen zwischen der Schweiz und der Union vor: Bei der Personenfreizügigkeit, beim Land- und Luftverkehr, der Landwirtschaft, der gegenseitigen Anerkennung von Produktrichtlinien, beim Strom und der Lebensmittelsicherheit gilt neu eine «dynamische Rechtsübernahme». Die Schweiz muss EU-Recht automatisch übernehmen. Das Parlament und das Volk kann zwar noch immer Nein sagen, doch es drohen Sanktionen.

Streit wird neu geklärt

Dafür ist der Streitfall besser geregelt und die bestehenden Abkommen werden aktualisiert. Dazu bekommt die Schweiz drei neue Verträge, unter anderem zum Strom. Insbesondere für die Strombranche sei dies wichtig, um Zugang zu internationalen Plattformen zu erhalten. Dies ist wichtig, weil das Schweizer Stromnetz eng mit der EU verzahnt ist.

Das ist der EU-Deal Der EU-Deal ist über 1000 Seiten lang und regelt zahlreiche Bereiche. Die zentralen Punkte Der Deal sieht neue Spielregeln vor: bei der Personenfreizügigkeit, beim Land- und Luftverkehr, bei der Landwirtschaft, der gegenseitigen Anerkennung von Produktrichtlinien, beim Strom und bei der Lebensmittelsicherheit gilt neu eine «dynamische Rechtsübernahme». Die Schweiz übernimmt grundsätzlich EU-Recht, kann dies aber über das Volk oder das Parlament ablehnen – dann drohen aber Strafen.

EU-Bürger dürfen in die Schweiz ziehen und arbeiten. Es gibt aber nur eine Aufenthaltsgenehmigung, wenn die Person auch einen Job hat.

EU-Firmen dürfen künftig ihre Arbeiter in die Schweiz schicken, um dort Jobs zu erledigen, ebenso umgekehrt. Die Firmen müssen ihre Bürger voranmelden.

Die Schweiz bezahlt gerne und viele Subventionen. Die EU will unerwünschte Wettbewerbsverfälschungen verhindern. Grundsätzlich gilt ein Verbot – aber mit zahlreichen Ausnahmen.

Ausländische Bahnen wie Flixtrain dürfen auf Schweizer Schienen fahren.

Die Schweiz kann wieder bei EU-Programmen wie dem Studenten-Austauschprogramm Erasmus mitmachen.

Die SVP betitelt das Paket als «Unterwerfungsvertrag». Sie fürchtet, dass die Schweiz danach nicht mehr selbständig entscheiden kann. Die Befürworter sehen Chancen für die Wirtschaft. Schliesslich ist die EU ein wichtiger Handelspartner.

Blick berichtet über die Medienkonferenz von Bundesrat Cassis um 14.30 Uhr live im Stream und im Ticker.