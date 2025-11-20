DE
FR
Abonnieren

Kommission fordert
Taschenmunition soll zurück in die Schweizer Haushalte

Armeeangehörige sollen künftig zu Hause wieder Munition für ihre persönliche Waffe aufbewahren können. Das fordert die zuständige Ständeratskommission.
Publiziert: 17:56 Uhr
|
Aktualisiert: vor 55 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Die zuständige Kommission des Ständerats will, dass Armeeangehörige wieder Munition nach Hause nehmen. (Archivbild)
Foto: GAETAN BALLY

Darum gehts

  • Ständeratskommission fordert Rückkehr der Taschenmunition für Armeeangehörige
  • Sicherheitspolitische Lage hat sich laut Kommission grundlegend verändert
  • Vorstoss mit 7 zu 5 Stimmen angenommen, Bundesrat lehnt Wiedereinführung ab
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_817.JPG
Joschka SchaffnerRedaktor Politik

Bereits seit 17 Jahren nehmen Armeeangehörige keine Patronen mehr nach Hause. 2007 entschied der Bundesrat, die Taschenmunition abzuschaffen – nach zahlreichen Suiziden mit Armeewaffen.

Für die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats (SIK-S) ist nun jedoch der richtige Zeitpunkt, um wieder umzuschwenken: Mit 7 zu 5 Stimmen unterstützt sie einen Vorstoss von SVP-Ständerat Werner Salzmann (63, BE) an, der die Rückkehr der Taschenmunition fordert.

Munition als Vertrauensbeweis

Beim damaligen Einzug der Haushalts-Patronen erklärte der Bundesrat, dass eine Neubeurteilung von der sicherheitspolitischen Lage abhängig sei. Für die Mehrheit der Ständeratskommission ist dieser Moment jetzt gekommen, wie sie in einer Mitteilung schreibt: Die sicherheitspolitische Lage habe sich grundlegend verändert und die Öffentlichkeit müsse für diese Entwicklung sensibilisiert werden.

Mehr zu Armeewaffen
Militärs schiessen gegen den Bundesrat
«Wir sind schockiert»
Militärs schiessen gegen den Bundesrat
Bundesrat will Ex-Soldaten entwaffnen
Sogar Linke sind baff
Bundesrat will Ex-Soldaten entwaffnen
Schweizer Soldaten sollen zu Hause keine Munition haben
Bundesrat warnt davor
Schweizer Soldaten sollen zu Hause keine Munition haben
Linke wollen häusliche Armeewaffen einziehen
Tötungen im Wohnzimmer
Linke wollen häusliche Armeewaffen einziehen

Mit der Heimabgabe der Taschenmunition würde die Sicherheit der Armeeangehörigen bei einer Mobilmachung erhöht werden, so die Kommission. Das stärke die Verteidigungsfähigkeit der Armee – und gelte als Vertrauensbeweis an die Wehrpflichtigen. Zudem ist die Kommissionsmehrheit überzeugt, dass die erneute Abgabe nicht zu mehr Tötungsdelikten oder Suiziden führen würde. In der kommenden Wintersession wird sich der gesamte Ständerat mit dem Geschäft befassen.

Bundesrat will weiterhin nichts davon wissen

Auch der Bundesrat sieht zwar die sicherheitspolitische Lage aktuell als angespannt. Er stellte sich jedoch bereits im August gegen die Idee, die Taschenmunition wieder einzuführen: In der Regel stünden übers ganze Jahr verteilt Truppen im Dienst, die im Ereignisfall direkt eingesetzt werden könnten. Würden weitere Truppen benötigt, könnten diese per Mobilmachung aufgeboten und ausgerüstet werden.

Daher sei schon 2022 ein Antrag zur Wiedereinführung der Taschenmunition abgelehnt worden, so die Landesregierung. Sie will einzig dafür sorgen, dass die Armee auch genügend Munition auf Vorrat hat. Ansonsten habe sich für ihn nichts geändert.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen