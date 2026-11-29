KI hält Einzug in die Klassenzimmer, doch viele Jugendliche hinterfragen die Antworten von Chatbots kaum. Warum kritisches Denken gerade deshalb wichtiger wird. Ein Besuch an der Kantonsschule Kreuzlingen.

Darum gehts An der Kantonsschule Kreuzlingen üben Jugendliche kritisches Denken

Neun von zehn Jugendlichen nutzen KI für die Schule, meist ohne Anleitung einer Lehrperson

In einer Zürcher Pilotstudie übernahm etwa ein Fünftel der Befragten KI-Antworten ungeprüft

Sara Belgeri Redaktorin

Auf der Leinwand erscheint eine Excel-Tabelle. Darin stehen Messwerte aus Gewässerproben, die Schülerinnen und Schüler einer ersten Gymnasialklasse der Kantonsschule Kreuzlingen in ihrer Umgebung gesammelt haben. Nitrat, Phosphat, pH-Wert, Temperatur: Die Jugendlichen vergleichen ihre Daten und überlegen, welche Schlüsse sie daraus ziehen können. Ihre Aufgabe ist es, auf einen fiktiven Leserbrief in einer Zeitung zu antworten, in dem die Wasserqualität infrage gestellt wird.

«Was kann man mit diesen Werten anfangen?», fragt die Mathematik- und Physiklehrerin Christina Eichentopf. Die Schülerinnen und Schüler sollen diskutieren: Ist ein hoher Nitratwert automatisch problematisch? Macht es einen Unterschied, ob eine Probe aus einem Bach, einem See oder dem Grundwasser stammt? Und lässt sich Bachwasser überhaupt mit Trinkwasser vergleichen, das in einer Kläranlage oder einem Wasserwerk aufbereitet wird?

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Die Jugendlichen müssen ihre Daten einordnen, Quellen prüfen und Argumente abwägen. Denn im Internet finden sich unterschiedliche Aussagen: Unternehmen werben für Wasserfilter, in den sozialen Medien kursieren Warnungen, Behörden veröffentlichen Richtwerte. Was davon ist verlässlich?

Erkennen, was vertrauenswürdig ist

Die Unterrichtsstunde ist Teil der Aktionswoche zu kritischem Denken am thurgauischen Gymnasium und findet zum zweiten Mal statt. Während fünf Lektionen setzen sich die Schülerinnen und Schüler fächerübergreifend in Biologie, Chemie und Mathematik mit dem Thema auseinander.

Die Aktionswoche sei eine «gute Abwechslung», findet Nils (16), der zusammen mit Benjamin (15) die gesammelten Wasserproben analysiert. Es sei wichtig, dass die Schule kritisches Denken vermittle – gerade in Zeiten von künstlicher Intelligenz. Man dürfe nicht alles glauben, was man lese oder höre.

Auch Charlotte (15) findet die Aktionswoche sinnvoll. «Wir haben so viel Zugang zu Informationen. Da finde ich es gut, wenn wir üben, wem wir vertrauen können und was stimmt und was nicht.» Auf Instagram begegnet sie regelmässig Beiträgen, bei denen sie sich fragt, ob sie echt sind. Bei Bildern und Videos erkennt sie KI-generierte Inhalte manchmal, bei Texten fällt ihr das deutlich schwerer.

Neun von zehn nutzen KI für die Schule

Je schwieriger sich echte und künstlich erzeugte Inhalte unterscheiden lassen, desto wichtiger wird es, Informationen kritisch zu prüfen. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass ausgerechnet diese Denkarbeit im KI-Zeitalter zunehmend an Chatbots ausgelagert wird.

Auch ETH-Rektor Günther Dissertori (57) warnte kürzlich in einer Rede vor dem Einfluss künstlicher Intelligenz auf unser Denken: «Gefährlich ist, wenn sich die Menschen wegen der Maschinen daran gewöhnen, es nicht mehr zu tun – das Denken. Wenn wir kognitiv kapitulieren.» Sein Appell: Bereits Kinder in der Primarschule müssten lernen, selbständig zu denken, Probleme zu analysieren, Muster und Regeln zu erkennen und sich präzise auszudrücken.

Wie verbreitet die Nutzung von KI im Schulkontext bereits ist, zeigt das Monitoring «Digitalisierung der Bildung aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler» der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung: Neun von zehn Jugendlichen verwenden regelmässig KI für schulische Aufgaben. Meist greifen sie allerdings aus eigener Initiative zu Programmen wie ChatGPT, statt sich unter Anleitung einer Lehrperson kritisch mit deren Anwendung und Ergebnissen auseinanderzusetzen.

Hinzu kommt: Gemäss Pisa-Studie 2025 verfehlten knapp 29 Prozent der 15-Jährigen in der Schweiz das Mindestkompetenzniveau im Lesen, 2015 waren es noch knapp 20 Prozent. Dabei wäre eine gute Lesekompetenz sehr wichtig, um Informationen zu prüfen, Quellen zu vergleichen und komplexe Texte zu verstehen – alles Grundlagen für kritisches Denken.

Charlotte verwendet ChatGPT selbst, versucht die Anwendung aber möglichst sparsam einzusetzen. Trotzdem: «Wenn ich einen Begriff nicht verstehe, frage ich lieber schnell die KI, statt lange zu googeln.» Auch bei Mathematikaufgaben hilft ihr die KI: Wenn sie einen Fehler bemerkt, lässt sie sich erklären, was sie falsch gemacht hat. Gleichzeitig müsse sie aufpassen, nicht zu sehr auf die KI zu vertrauen – besonders in Fächern wie Geschichte, in denen sie selbst nachdenken und eigene Gedanken entwickeln soll.

Nils sagt, dass sie lernen, KI nicht als Feind zu betrachten, sondern gezielt einzusetzen, um die eigene Arbeit zu verbessern. In Geschichte können sie ChatGPT beispielsweise mit einem gezielten Prompt auffordern, eine Arbeit aus Sicht einer Lehrperson zu beurteilen und konkrete Verbesserungsvorschläge zu machen. Auch Übungstests zur Prüfungsvorbereitung lassen sich damit erstellen.

Von Hand und auf Papier

«Einen ganzen Text würde ich mir aber nicht schreiben lassen», sagt er. Die Antworten der KI seien oft unvollständig. Vor allem müsse man den Stoff selbst verstehen – spätestens an der Prüfung würde sich sonst zeigen, wenn man sich zu sehr auf die KI verlassen habe.

Für Physiklehrerin Eichentopf ist genau das entscheidend. Sie selbst setzt KI im Unterricht bisher wenig ein. Sie weiss aber, dass die Jugendlichen solche Anwendungen nutzen. Ein Schüler habe beispielsweise ein Physikskript von einer KI zusammenfassen lassen. Bei der Prüfung habe sich dann gezeigt, dass er sich offenbar zu wenig selbst mit dem Stoff auseinandergesetzt hatte.

Im Mathematikunterricht müssen die Schülerinnen und Schüler deshalb weiterhin von Hand rechnen und Lösungswege auf Papier nachvollziehen. «Es bringt nichts, wenn sie KI einsetzen, ohne selbst zu verstehen», sagt Eichentopf.

Neue Prüfungsformen

An der Kantonsschule Kreuzlingen setzt man beim Umgang mit der Technologie auf Offenheit: Die Schülerinnen und Schüler sollen angeben, wo sie KI verwendet haben, und die Ergebnisse überprüfen, sagt Prorektor Daniel Hurtado. Wie stark die Technologie im Unterricht eingesetzt wird, entscheiden die Lehrpersonen selbst. Die Schule arbeitet zudem an einer eigenen KI-Infrastruktur.

Die Technologie verändert auch die Leistungsbeurteilung. Bei der Maturitätsarbeit etwa wird neu der Arbeitsprozess stärker gewichtet. In einem Fachgespräch müssen die Jugendlichen zudem Fragen zum Vorgehen, zur Methodenwahl und zum Inhalt beantworten. So lasse sich feststellen, ob sie ihre Arbeit tatsächlich verstanden hätten, erklärt Hurtado.

Der Umgang mit KI bedeutet für die Lehrpersonen aber auch zusätzlichen Aufwand. Sie müssen sich weiterbilden und neue Unterrichts- und Prüfungsformen entwickeln. Hurtado wünscht sich dafür mehr Unterstützung: «Es wäre gut, wenn wir Ressourcen hätten, um die Lehrpersonen bei der Transformation des Unterrichts zu unterstützen.»

Keine nationale Strategie

Auf nationaler Ebene fehlt es derweil an einheitlichen Rahmenbedingungen. Während einige Kantone und Schulen bereits klare Regeln für den KI-Einsatz haben, fehlen diese andernorts weitgehend. «Lehrpersonen sind unsicher, welche Anwendungen sie nutzen dürften, wie sie Daten schützen müssten und wie KI sinnvoll in den Unterricht integriert werden kann», sagt Beat A. Schwendimann vom Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH).

Der LCH fordert deshalb eine gemeinsame Strategie für das Schweizer Bildungswesen. Nötig seien verlässliche, altersgerechte Werkzeuge, klare Datenschutzregeln und genügend Weiterbildung. Wichtig seien auch Fachpersonen vor Ort, die Lehrpersonen bei digitalen Fragen unterstützten.

Eine nationale Strategie ist politisch allerdings vorerst nicht in Sicht. Eine entsprechende Interpellation der Mitte-Nationalrätin Isabelle Chappuis (55) lehnte der Bundesrat im vergangenen Jahr mit Verweis auf die Zuständigkeit der Kantone ab. Auch die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) teilt auf Anfrage mit, dass die Schulorganisation und damit auch der Umgang mit KI in der Verantwortung der Kantone liegen. Auf Ebene der interkantonalen Zusammenarbeit sei KI deshalb bislang kein eigenständiges Thema.

Pilotstudie zu KI und kritischem Denken

Ein KI-Verbot – wie es etwa an gewissen New Yorker Schulen ab diesem Schuljahr gilt – hält Schwendimann für wenig zielführend. «KI hat ihren Platz im Unterricht, muss aber gezielt, dosiert und pädagogisch begründet eingesetzt werden», sagt er. Entscheidend sei, dass Jugendliche lernten, die Technologie kritisch und eigenständig zu nutzen.

Wie schwierig das in der Praxis ist, zeigt eine Pilotstudie der Universität Zürich. Darin bearbeiteten 117 Jugendliche aus zwei Zürcher Maturitätsschulen Aufgaben zu kritischem Denken. Die Forschenden untersuchten, wie die Jugendlichen Informationen prüfen – mit und ohne KI – und wie sie die KI dabei einsetzen.

Die Ergebnisse zeigen, dass viele Jugendliche ChatGPT vor allem einsetzen, um mit möglichst wenig Aufwand eine Antwort zu erhalten. «Viele verpassen damit die Chance, die KI als Lernpartnerin zu nutzen», sagt Natalia Ronderos Barreto vom Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Zürich. In rund sieben von zehn der freiwillig geteilten Chatprotokolle hätten die Jugendlichen nur eine Frage gestellt und die Interaktion danach beendet. Weniger als die Hälfte habe ChatGPT um Rückmeldung zu eigenen Antworten gebeten. Etwa ein Fünftel der Befragten gab zudem an, KI-Antworten direkt übernommen zu haben, ohne sie zu überprüfen.

Erst denken, dann die KI fragen

Ronderos Barreto appelliert deshalb an die Schulen: «Wir müssen den Schülerinnen und Schülern zeigen, wie sie mit KI arbeiten können, damit sie tatsächlich etwas lernen.» Entscheidend sei – das zeigten Studien – die Reihenfolge: Zuerst sollten die Jugendlichen selbst nachdenken und eine Aufgabe bearbeiten, erst danach ChatGPT um Feedback oder Gegenargumente bitten. «KI kann das Lernen unterstützen, ihm aber auch im Weg stehen – je nachdem, wie sie eingesetzt wird.»

Zurück im Klassenzimmer in Kreuzlingen. Die Jugendlichen vergleichen ihre Messwerte und diskutieren, welche Perspektive sie in ihrer Antwort auf den Leserbrief einnehmen wollen: die eines Wissenschaftlers, einer Behörde oder eines kritischen Bürgers. Dann setzen sie zum Schreiben an. Ganz analog – mit Stift auf Papier.