Ortssektionen der SVP sollen antreten zum Kampf gegen die EU-Verträge. Alle müssen bis zum Sommer eine entsprechende Veranstaltung organisieren und erhalten dafür Trainings.

Darum gehts SVP organisiert Argumentationstraining am 7. Februar 2026 in St. Gallen

Jede Ortssektion muss bis Juni 2026 eine Anti-EU-Veranstaltung durchführen

Céline Zahno Redaktorin Politik

Ortsparteipräsidenten und Ortsparteipräsidentinnen der SVP: Greift zur Hellebarde! Parteipräsident Marcel Dettling (44) zelebriert den Widerstand gegen die EU-Verträge gerne mit der Stangenwaffe – auf dem Rüti spiesste er damit das Vertragspaket auf und die Bundeskanzlei musste für das Medienzentrum in Bern gar ein Hellebarden-Verbot aussprechen. Nun soll auch das Fussvolk der Sünneli-Partei bewaffnet werden. Immerhin argumentativ.

Dafür lädt die Partei zum Argumentationstraining. Am 7. Februar werden sich Mitglieder der Ortssektionen, Abstimmungskämpfer, Jungpolitiker und sonstige Interessierte in St. Gallen im Landgasthof von Ex-Parteipräsident Toni Brunner (51) und Ständerätin Esther Friedli (48) versammeln.

Jede Sektion muss Veranstaltung organisieren

Will die SVP flächendeckend gegen Europa mobil machen? Die Teilnahme am Anlass ist zwar freiwillig – aber dahinter versteckt sich auch ein Pflichtprogramm. Jede Ortssektion der SVP muss nämlich bis zum Juni 2026 eine «Veranstaltung zum EU-Unterwerfungsvertrag» durchführen, wie es in der Einladung heisst. Eines der Themen am Anlass: «Wie mache ich das?»

Auf Anfrage von Blick schreibt das Generalsekretariat der Partei: «Die SVP fordert die Ortssektionen bereits seit ca. Mitte 2025 dazu auf, Informationsveranstaltungen zu organisieren.» Dies, weil die Schweizer Bevölkerung sonst nicht über die massiv negativen Folgen des EU-Unterwerfungsvertrages informiert werde. Auf die Frage, ob die Veranstaltungen obligatorisch seien und ob die Durchführung überprüft werde, geht die Mediensprecherin nicht weiter ein.

Hellebarde in die Hand!

Weiter als Thema des Anlasses wird gelistet: «Der EU-Unterwerfungsvertrag: Es ist schlimmer als befürchtet.» Ausserdem sollen die Teilnehmer lernen, was die SVP will und wie sich die anderen Parteien positioniert haben. Auch die Individualbesteuerung wird besprochen, über die im März abgestimmt wird.

Auf dem Programm stehen dazu Referate, ein Argumentationstraining – und auch praktische Übungen. Um 10.10 Uhr heisst es jedenfalls: «Hellebarde in die Hand nehmen!» SVP-Mediensprecherin Andrea Sommer betont allerdings: Das sei der Titel des Referates und als solcher zu verstehen.

Am Anlass referieren werden SVP-Generalsekretär Henrique Schneider (48) sowie die beiden Nationalräte Manuel Strupler (45, TG) und Roland Rino Büchel (60, SVP).

SVP startet früh in den Wahlkampf

Vermarktet wird das Argumentations-Bootcamp unter dem Namen «SVP Academy». Das Format gebe es bereits seit Jahren, sagt Sommer. Durchgeführt wird es jeweils von Brunner und Friedli.

Die kommende Ausgabe dürfte politisch aber besonders wichtig sein. Strupler wurde erst vor wenigen Tagen als Wahlkampf-Chef der SVP vorgestellt. Schon zuvor hatte er angekündigt, möglichst früh vor den Wahlen starten zu wollen: «Wir müssen früh Gas geben», wird er in einem Communiqué der SVP zitiert.