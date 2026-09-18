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Jans zu Grenzschutz-Initiative
«Ohne Dublin-Abkommen wird die Schweiz zur Asyl-Insel»

Der Bundesrat lehnt die Grenzschutz-Initiative der SVP ab. Sie führe zu höheren Kosten, warnt er.
Publiziert: 14:22 Uhr
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