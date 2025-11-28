Störenfriede in den Bundesasylzentren

Es geht nun um die «Störenfriede» in den Bundesasylzentren, die das Personal enorm belasten. Da habe man grosse Fortschritte gemacht, so Bundesrat Jans. 2023 habe man dreimal mehr Polizeieinsätze in den Asylzentren gehabt. Das 24-Stunden-Verfahren wirke, weil man von den «Störenfrieden» weniger in den Zentren habe, da diese Verfahren viel schneller gehen würden und sie Gewalt und Ausschreitungen senken.