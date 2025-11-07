Basler Asylzentrum mit Schimmelproblem

Vor vier Jahren wurde in Basel ein neues Bundesasylzentrum gebaut. Doch schon müssen verfaulte Duschen und Toiletten ersetzt werden. Das geht ins Geld.

Die Nasszellen müssen saniert werden

Kosten werden auf fünf Millionen Franken geschätzt

Schimmel-Alarm im Bundesasylzentrum in Basel: Vier Jahre nach dem Bau des Holzbaus müssen sämtliche Toiletten und Duschen ersetzt werden, wie die «bz Basel» berichtet. Der Grund sei ein massiver Schimmelbefall und holzzerstörende Pilze. Das habe zu einem irreparablen Schaden geführt.

Nun ist der Bau von neuen Nasszellen ausgeschrieben, die alten wurden bereits zurückgebaut. Die Bewohnerinnen und Bewohner nutzen derweil ein Provisorium. Neu soll es acht Nasszellen mit je vier Duschen, vier Toiletten und zwei Lavabos geben.

Erhöhte Gewalteinwirkung aushalten

Die Kosten werden auf rund fünf Millionen Franken geschätzt. Mehr als normale Bäder in dieser Grössenordnung kosten würden. «Die Nasszellen eines Bundesasylzentrums sind mit der Nutzung von Schwimmbädern oder öffentlichen Anlagen auf Raststätten mit erhöhter Gewalteinwirkung sowie Nässe und Reinigungsbedarf zu vergleichen», heisst es in der Ausschreibung. Darum werden vandalismussichere Materialien verlangt, analog zu Gefängnissen.

Für die Schäden müsste eigentlich die Totalunternehmerin aufkommen. Das Asylzentrum wurde erst 2021 gebaut, eine Garantie wäre noch gültig. Doch dem Unternehmen ging das Geld aus, es befindet sich in Nachlassstundung. Der Bund geht darum davon aus, dass die Mängel nicht fristgerecht behoben werden. Auch bei den Lieferanten und Produzenten will man versuchen, den Schaden zurückzufordern. Das Verfahren läuft zwar, doch auch der verantwortliche Sanitär sei im Konkurs, schreibt die Zeitung.