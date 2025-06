Fünf Kantone haben kantonale Mindestlöhne eingeführt. Doch dieses stehen unter Beschuss. Heute entscheidet der Nationalrat darüber, ob kantonale Mindestlöhne in gewissen Fällen gekappt werden dürfen. Blick berichtet live.

Darum gehts Nationalrat diskutiert über kantonale Mindestlöhne. Bürgerliche wollen diese kappen

Gewerkschaften und Kantone kritisieren das geplante Bundesgesetz scharf

Fünf Kantone haben eigene Mindestlöhne zwischen 20 und 24.50 Franken pro Stunde

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

vor 2 Minuten vor 2 Minuten SP-Wermuth: «Das ist ein parlamentarischer Putsch gegen die Lohnabhängigen in diesem Land» SP-Mann Cédric Wermuth wehrt sich gegen «Lohnsenkungen für Tiefstlöhner. Das wäre das erste Lohnsenkungsgesetz seit 1848.» Als habe es in den letzten Jahren keine Preissteigerungen und höhere Mieten oder Krankenkassenprämien gegeben. Wenn es um rasch für Banker gehe, seien die Bürgerlichen nie so schnell, bei Tieflöhnern gehe es aber schnell, wundert er sich. Und er warnt: «Sie spielen mit dem europapolitischen Feuer.» Wie soll die Bevölkerung glauben, dass sie die Löhne schützen würden? Er macht klar: «Das ist ein parlamentarischer Putsch gegen die Lohnabhängigen in diesem Land und gegen die Souveränität der Kantone.» vor 7 Minuten vor 7 Minuten 25 Kantone sind dagegen Grünen-Nationalrätin Franziska Ryser stellt sich gegen den Vorrang der GAV-Löhne. Demokratische Entscheide würden durch die Vorlage übersteuert. Sie wehrt sich gegen den «Angriff auf den Föderalismus» und erinnert daran, dass sich 25 Kantone in der Vernehmlassung gegen die Vorlage ausgesprochen hätten. vor 10 Minuten vor 10 Minuten «Eine Coiffeuse würde bis zu 1000 Franken verlieren» «Eine Coiffeuse würde bis zu 1000 Franken verlieren», warnt Amoos mit Blick auf den Kanton Genf. Bei Gastroangestellten seien es bis zu 500 Franken. «Wir sollten nicht Jojo spielen mit den Arbeitnehmenden.» Die Mindestlöhne hätten die Lebenssituation der Betroffenen verbessert. vor 13 Minuten vor 13 Minuten «Der Föderalismus wird nicht eingehalten» SP-Nationalrat Emmanuel Amoos beantragt eine Rückweisung an den Bundesrat. Für die geplante Anpassung fehle eine Verfassungsgrundlage, daher brauche es eine Verfassungsänderung, bevor über ein solches Gesetz entschieden werde. Der Föderalismus und die Autonomie der Kantone werde nämlich beeinträchtigt. «Der Föderalismus wird nicht eingehalten.» vor 18 Minuten vor 18 Minuten «Es ist ein Verfassungsbruch durch die Hintertür» GLP-Präsident Jürg Grossen beantragt, erst gar nicht auf die Vorlage einzutreten. «Ich bin kein Fan von Mindestlöhnen», schickt er voraus. «Aber ich bin nicht bereit, die Grundprinzipien unserer Demokratie zu opfern. Es ist ein Verfassungsbruch durch die Hintertür.» Man könne die direkte Demokratie doch nicht durch Gesamtarbeitsverträge aushebeln. Die Sozialpartnerschaft sei kein Ersatz für direkte Demokratie. vor 21 Minuten vor 21 Minuten «Warum beklagen Sie nicht, dass die Arbeitgeber nicht 4000 Franken bezahlen wollen?» «Warum beklagen Sie nicht, dass die Arbeitgeber nicht 4000 Franken bezahlen wollen?», fragt die Grüne Katharina Prelicz-Huber. «Ein Lohn soll korrekt sein, damit man davon leben kann», meint Feller. Die Gewerkschaften müssten halt besser verhandeln. vor 24 Minuten vor 24 Minuten «Sind 40 Sekunden zu viel?» Nationalratspräsidentin Maja Riniker fordert Feller auf, die Antworten jeweils knapp zu halten. «Sind 40 Sekunden zu viel?», fargt er. «Ich finde schon», meint Riniker. Feller verspricht: «Ich mache nicht mehr als 40 Sekunden!» vor 28 Minuten vor 28 Minuten «Was sagen Sie den Leuten, die weniger Lohn haben werden?» Auch Feller wird mit Zwischenfragen gelöchert. «Was sagen Sie den Leuten, die weniger Lohn haben werden?», wird gefragt. Dann müssten die Gewerkschaften anders verhandeln, findet Feller. vor 32 Minuten vor 32 Minuten Sozialpartnerschaft nicht umgehen Fünf Kantone kennen derzeit eigene Mindestlöhne. Im Tessin und im Jura hätten die entsprechenden Initiativen bereits den Vorrang der GAV vorgesehen, so Feller. In Basel-Stadt habe es einen entsprechenden Gegenentwurf gegeben. Nur in Neuenburg und Genf hätten die kantonalen Mindestlöhne Vorrang vor den GAV-Löhnen. «Die Sozialpartnerschaft ist eine grosse Stärke unseres Landes», sagt er. Gewisse Aspekte der Sozialpartnerschaft über Volksabstimmungen zu umgehen, sei nicht korrekt. vor 37 Minuten vor 37 Minuten «Es geht um einen Grundsatzentscheid» Sollen die Mindestlöhne in GAV gelten, auch wenn die Kantone höhere Mindestlöhne vorsehen? «Es geht um einen Grundsatzentscheid», sagt FDP-Nationalrat Olivier Feller. Es gebe 45 allgemeinverbindlich erklärte GAV, die national gelten würden, erklärt er. Es gehe nicht, dass über kantonale Regelungen gewisse Aspekte wie die Löhne umgangen würden. Weitere Einträge laden

Linke und Gewerkschaften wetzen bereits die Messer, das Referendum liegt in der Luft. Heute diskutiert der Nationalrat über kantonale Mindestlöhne, die Bürgerliche und Wirtschaftsverbände kappen möchten.

Zumindest dann, wenn die Sozialpartner einen nationalen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) vereinbart haben und der Bundesrat diesen für allgemeinverbindlich erklärt hat. Dann könnten tiefere GAV-Löhne auch bessere kantonale Mindestlöhne übersteuern.

«Das Bundesparlament würde erstmals die Löhne von Berufstätigen senken», warnte Gewerkschaftsbund-Chefökonom Daniel Lampart (56) im Vorfeld. Er spricht von einem «Lohnsenkungsgesetz», das in den Kantonen Genf und Neuenburg Tausende Arbeitnehmende treffen würde.

Auf die Barrikaden gehen auch die Kantone, welche sich in der Vernehmlassung praktisch geschlossen gegen das neue Bundesgesetz aussprachen. So ist etwa von einem «Angriff auf die Autonomie der Kantone und auf den Föderalismus» die Rede. Kantonale Mindestlöhne verteidigen sie zudem als sozialpolitische Massnahme zur Armutsbekämpfung.

Streit um Existenzsicherung

Für Zündstoff in der Mindestlohn-Debatte sorge jüngst die Aussage von Arbeitgeber-Direktor Roland A. Müller (62): «Man kann von den Arbeitgebern oder von der Wirtschaft nicht verlangen, dass sie Existenzsicherung betreiben. Irgendwo hört es auf», sagte er Ende März in einer Anhörung der Wirtschaftskommission, wie Blick publik machte. Und weiter: «Da muss dann schlussendlich die Sozialhilfe einspringen.»

Sein Statement liess die Wogen hochgehen, und so ist am Dienstagmorgen auch im Nationalrat eine hitzige Debatte programmiert. Blick berichtet live.

Fünf Kantone mit Mindestlohn

Aktuell kennen fünf Kantone eigene Mindestlöhne. Diese variieren zwischen 20 Franken pro Stunde im Tessin und 24.50 Franken in Genf. In den Kantonen Tessin, Basel-Stadt und Jura gilt bereits der Vorrang der GAV-Löhne, nur in Neuenburg und Genf gehen die kantonalen Mindestlöhne vor.

In den Städten Zürich, Winterthur und Luzern kamen lokale Mindestlöhne in Volksabstimmungen durch, sind aber noch nicht umgesetzt. In mehreren Kantonen und Städten sind zudem Volksinitiativen hängig.