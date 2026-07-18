Für den Abend zu zweit zahlen Verliebte hierzulande besonders viel. Dafür sind Zigaretten und Bier vergleichsweise erschwinglich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zürich und Genf sind die teuersten Städte für ein Date weltweit

Ein Quadratmeter Wohnraum kostet dort bis zu 30'000 Franken

Zigaretten und Bier sind günstiger als in anderen Metropolen

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

Ein romantisches Dinner-Date am See, ein paar Cocktails und anschliessend ein Kinobesuch? Klingt verlockend – hat aber seinen Preis. Nirgendwo auf der Welt kostet der Abend zu zweit mehr als in Zürich und Genf. Das zeigt eine Studie «Mapping the World's Prices 2026» von Deutsche Bank Research, die die Lebenshaltungskosten in 69 internationalen Metropolen untersucht hat.

Zürich und Genf gehören zu den teuersten Städten der Welt. Bei Lebensmitteln und Restaurantbesuchen sind sie Spitzenreiterinnen. Da überrascht es kaum, dass auch der teuerste Cappuccino der Welt in Zürich serviert wird. Im Durchschnitt kostet er dort mehr als 7 Dollar.

Beim Wohnen liegt die Schweiz ebenfalls ganz vorne. Die Mieten zählen zu den höchsten der Welt. Und auch wer eine Wohnung kaufen will, muss tief in die Tasche greifen: Ein Quadratmeter kostet in Zürich und Genf durchschnittlich zwischen 20'000 und 30'000 Dollar.

Lebensqualität eingebüsst

Die hohen Preise sind allerdings nur die eine Seite der Medaille. Denn den Zürcherinnen und Zürchern bleiben nach Abzug der Steuern am meisten Geld übrig. Dahinter folgen San Francisco, Genf und Boston.

Die Schweizer Bevölkerung profitiert auch von der hohen Lebensqualität. Im internationalen Vergleich belegt Genf Platz 8, Zürich Platz 9. Zürich hat in den vergangenen Jahren zwar einige Plätze eingebüsst: 2019 führte die Limmatstadt das Ranking noch an. Derzeit geniessen die Luxemburgerinnen und Luxemburger die höchste Lebensqualität.

Erschwingliche Genussmittel

Zudem gilt: Nicht alle Produkte sind in der Schweiz teurer als anderswo. Der öffentliche Verkehr etwa kostet in Zürich und Genf weniger als in vielen anderen Metropolen. Auch ein iPhone oder ein Internetabo sind günstiger als in zahlreichen anderen Städten.

Günstig sind auch gewisse Genussmittel. Eine 20er-Packung Zigaretten kostet in Zürich und Genf rund 11 Dollar. In Sydney zahlen Raucherinnen und Raucher 44.50 Dollar pro Packung. Auch Bier ist hierzulande vergleichsweise erschwinglich: Während eine Halbliterflasche in Melbourne 5.30 Dollar kostet, liegt der Preis in Zürich und Genf bei nur 3.20 Dollar.