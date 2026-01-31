Aufrüsten kostet Milliarden. Der Bundesrat will die Armee massiv ausbauen – und dafür die Mehrwertsteuer erhöhen. Blick und Sotomo möchten wissen: Trägst du diesen Kurs für die Sicherheit mit? Oder geht dir das zu weit? Deine Meinung zählt!

Soll die Schweiz für die Armee die Mehrwertsteuer erhöhen?

Darum gehts Schweiz plant Armeebudget auf 1,6 Prozent des BIP zu erhöhen

Finanzierung über befristete Mehrwertsteuer-Erhöhung um 0,8 Prozentpunkte vorgeschlagen

Die Welt ist unsicherer geworden: Krieg in Europa, neue Bedrohungen, Spannungen zwischen Grossmächten. Auch die Schweiz reagiert: Der Bundesrat unter Verteidigungsminister Martin Pfister (62) will das Armeebudget deutlich erhöhen.

Dafür sollen in den nächsten Jahren über 30 Milliarden Franken zusätzlich fliessen. Ein zentraler Punkt ist die Finanzierung: Vorgeschlagen ist eine befristete Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,8 Prozentpunkte. Für die 13. AHV-Rente steht ebenfalls eine Mehrwertsteuer-Erhöhung im Raum.

Blick und das Forschungsinstitut Sotomo möchten deshalb von dir wissen: Unterstützt du die Vorschläge aus Bern? Vertraust du darauf, dass zusätzliche Milliarden sinnvoll eingesetzt werden? Und welchen Einfluss hätte eine höhere Mehrwertsteuer auf dich?

Mit deiner Teilnahme hilfst du uns, ein möglichst genaues Bild davon zu erhalten, wie die Schweizer Bevölkerung über Aufrüstung, Sicherheit und neue Steuern denkt.

Deine Meinung zählt. Vielen Dank fürs Mitmachen!