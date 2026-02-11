Wie eine Bieler Gemeinde einen Swinger-Club verhindern will

In Studen BE soll mitten im Dorf ein Swinger-Club entstehen. Die Gemeinde hat das lange nicht gemerkt. Doch jetzt wehren sie sich – doch ganz so einfach ist das nicht.

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

In Studen BE ist die Aufregung gross. Ein Swinger-Club, mitten im Dorf, oberhalb einer Schreinerei! Erst durch einen Tipp aus der Bevölkerung ist die Gemeinde darauf aufmerksam geworden, dies berichtet das Onlineportal «Ajour». «Wir wollen hier keinen Sexclub!», wird ein Gemeinderat anonym zitiert.

Die Gemeinde unternimmt deshalb auch einiges, um das Treiben zu stoppen. Annoncen, die Räume für erotische Stunden angeboten haben, sind aus dem Internet verschwunden.

Was ist ein «Eventlokal»?

Wie ist das passiert? Die Gemeinde hatte vor gut einem Jahr einem Umbau von einem Lager zu einem «Eventlokal» zugestimmt. Doch was ist ein «Eventlokal»? Zählt ein Swingerclub dazu? Für die Gemeinde ist klar, dass Erotikräume zum «Sexgewerbe» zählen, wie der Bauverwalter von Studen gegenüber dem Onlineportal erklärt. Ein Sexgewerbe ist aber gemäss Baureglement in jenen Zonen verboten, wo rundherum Leute wohnen. Die Bauverwaltung habe die Mieter Ende letzten Jahres dazu aufgerufen, den Sexbetrieb einzustellen.

Doch vieles ist noch unklar. Denn möglicherweise hat die Gemeinde zu voreilig interveniert – auch Sexpartys können Veranstaltungen sein. Fliesst kein Geld, ist es keine Prostitution. «In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob ein Swinger-Club in dieser Zone möglich ist», sagt der Bauverwalter. Der Gemeinderat werde darüber beraten.