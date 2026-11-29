Die Schweizer Stimmbevölkerung hat am Sonntag die «Fairness-Initiative» der Mitte abgelehnt. Die bereits angenommene Individualbesteuerung soll 2032 in Kraft treten.

Darum gehts Die Stimmbevölkerung lehnte die Fairness-Initiative der Mitte zur Ehepaarbesteuerung an der Urne ab

Die bereits angenommene Individualbesteuerung soll am 1. Januar 2032 auf allen Staatsebenen gelten

Eine Mitte-Initiative zur Aufhebung der Rentenplafonierung für Ehepaare ist im Parlament hängig

Leandra Sommaruga Redaktorin Politik

Die letzten Umfragen liessen die Mitte Böses ahnen. Die Vorzeichen wurden am Sonntag Tatsache: Die Schweizer Stimmbevölkerung schickte die «Fairness-Initiative» bachab – und zwar deutlich.

Dass die Initiative einen schweren Stand haben wird, war klar. Zum einen, weil die Stimmbevölkerung erst im März die FDP-Initiative zur Individualbesteuerung angenommen und die Heiratsstrafe damit bereits abgeschafft hatte. Das zentrale Anliegen, das auch die Mitte mit ihrer Initiative verfolgte, war damit erfüllt – nur nicht auf die Art, wie es die Partei gerne gesehen hätte.

Zum anderen, weil die Fairness-Initiative sehr viele Fragen offen liess. Unter anderem konnte niemand genau beziffern, wie stark und auf welche Art die Steuerzahlenden für deren Umsetzung zur Kasse gebeten werden. Denn die Art, wie die Ehepaare künftig besteuert würden – Vollsplitting, Teilsplitting oder durch eine alternative Steuerberechnung – hatte die Partei bewusst offen gelassen. Damit blieb das Preisschild unbekannt. Unterschiedliche Szenarien rechneten mit Kosten bis zu 3 Milliarden Franken. So viel Unsicherheit schien den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern letztlich wohl ein zu grosses Risiko.

Stimmungsmache mit «Steuerwirrwarr»

Für die Mitte-Partei ist es eine Niederlage in einem ihrer Kernthemen. Ebenfalls verloren haben damit die SVP, die EVP und der Schweizer Bauernverband, welche die Vorlage unterstützt hatten. Auf der Siegerseite steht die FDP. Nun wird ihre Individualbesteuerung auf allen Staatsebenen umgesetzt. Am 1. Januar 2032 soll diese in Kraft treten.

So war es auch die FDP gewesen, die in den letzten Wochen dafür gesorgt hatte, dass die Initiative nicht zu viele Freunde findet. Wo immer sich die Gelegenheit bot, wies sie auf das «Steuerwirrwarr» hin, das die Mitte-Initiative auslösen würde.

Tatsächlich hätte die Initiative für das Parlament viel Arbeit bedeutet. Denn es hätte klären müssen, wie man die Individualbesteuerung und die Idee eines Ehegatten-Splittings gemeinsam umsetzen wollte.

Nächste Steuer-Initiative ist schon da

Der Frust, mit der eigenen Initiative daherzukommen wie die alte Fasnacht, hatte die Mitte schon während des Abstimmungskampfes kundgetan. Sie hätte lieber zeitgleich über die Mitte- und die FDP-Steuervorlage abgestimmt, nur war man dafür zu spät dran gewesen.

Der Kampf gegen die Heiratsstrafe ist für die Mitte mit der Niederlage am Sonntag aber noch nicht ausgefochten. Eine weitere Volksabstimmung dazu ist derzeit im Parlament hängig. Bei dieser geht es darum, die Deckelung der Ehepaar-Renten aufzuheben. Die Gegnerin wird damit die gleiche sein: Die FDP hat bereits aufgefordert, die Initiative zurückzuziehen.