«Es ist eine interessante Zeit» Palästinensischer Premierminister Mustafa empfängt Bundesrat Cassis

Der palästinensische Premierminister Mohammad Mustafa hat am Mittwochmorgen in Ramallah Bundesrat Ignazio Cassis empfangen. Mustafa dankte für den Besuch in dieser Zeit der grossen Spannungen in der Region und erklärte: «wir überleben».

Publiziert: 10:41 Uhr