Aussenminister Ignazio Cassis reist heute in den Nahen Osten für offizielle Besuche bei den palästinensischen und israelischen Behörden. Die Reise sei Teil der Schweizer Bemühungen für «Dialog, Frieden und Respektierung des humanitären Völkerrechts».

Ignazio Cassis reist in den Nahen Osten. Foto: Keystone

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

Im Rahmen seines Besuchs wird der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis (64) in Ramallah mit dem Premierminister der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mohammad Mustafa, zusammentreffen, heisst es in der Medienmitteilung. «In Israel führt Bundesrat Cassis ein bilaterales Gespräch mit Aussenminister Gideon Sa’ar.» Dazu werde er sich auch mit Vertretern von internationalen Organisationen treffen um sich ein «möglichst umfassendes Bild der humanitären Situation in Gaza machen zu können».

Im Zentrum seiner Treffen werde die Situation im Besetzten Palästinensischen Gebiet stehen, insbesondere der laufende Krieg im Gazastreifen, so Cassis' Aussendepartement. Der Bundesrat werde zudem «die Sicherheitslage im Nahen und Mittleren Osten wie auch die diplomatischen Bemühungen um eine politische Lösung des Konflikts ansprechen».

Cassis unter Druck

Aussenminister Cassis geriet in den vergangenen Wochen stärker unter Druck: Seine Haltung zum Krieg im Nahen Osten sei zu passiv. Vor einer Woche berichte Blick, das sogar 55 Ex-Botschafter den Aussenminister aufgefordert hatten, schärfer gegen die israelische Regierung vorzugehen. Die SP deponierte kürzlich einen Appell an Cassis: Darin wird er aufgefordert, angesichts der prekären Situation der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen sofort zu handeln. Rund 130'000 Unterschriften kamen während gut einer Woche zusammen, wie es in einer Mitteilung der Partei heisst. «Die Untätigkeit der offiziellen Schweiz wird zunehmend unerträglich», schreibt die SP. Immer mehr unabhängige Experten seien sich einig, «dass die israelische Regierung genozidale Kriegsverbrechen begehe.

Der Bundesrat schreibt in seiner Medienmitteilung man sei «tief bestürzt über das unerträgliche menschliche Leid im Gazastreifen.» Der Bundesrat fordert eine unverzügliche Waffenruhe, sowie die vollständige und bedingungslose Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Geiseln und humanitären Zugang zur Zivilbevölkerung. «Die Schweiz ruft mit Nachdruck alle Parteien auf, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten.» Als Besatzungsmacht trage Israel eine besondere Verantwortung zum Schutz der Zivilbevölkerung.