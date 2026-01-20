So wollen Bregy und Co. die Individualbesteuerung bodigen

Bregy: «Die Menschen wollen die Heiratsstrafe abschaffen – aber nicht in einer Form, die neue Ungerechtigkeiten schafft»

Die Medienkonferenz beginnt mit Mitte-Präsident Philipp Matthias Bregy. «Nun beginnt die entscheidende Phase.» Es gäbe bessere und interessantere – «und vorallem weniger teurere» Modelle als die Individualbesteuerung.

«Die Menschen wollen die Heiratsstrafe abschaffen – aber nicht in einer Form, die neue Ungerechtigkeiten schafft», so Bregy. Auch die Kantone seien gegen die Individualbesteuerung, erinnert er.

Die Vorlage sei ein fundamentaler Systemwechsel. Auch Kantone und Gemeinde müssten ihr Steuersystem anpassen.

Die Heiratsstrafe sei verfassungswidrig, der Handlungsbedarf deshalb unbestritten. «Die Individualbesteuerung ist aber nicht die Lösung.» Einverdiener Familien mit unterschiedlichem Einkommen werden belastet. «Also der klassische Mittelstand.» Hingegen würden Doppelverdiener bevorteilt. Das sei eine Umverteilung und ein «Bürokratiemonster», das alle Steuerzahler bezahlen, den Mittelstand aber prozentual am stärksten trifft. «Ein liberales Steuersystem würde Ehepaaren die Wahlfreiheit lassen.»

«Wenn man eine Ungerechtigkeit beseitigt, sollte man das nicht mit einer neuen Ungerechtigkeit tun.»

Bregy erinnert das Kantonsreferendum ergriffen. «Das ist ein starkes Signal.» Das dürfe man nicht ignorieren. Die Kantone hätten schon längst Lösungen für die Abschaffung der Heiratsstrafe. «Je nach Kanton individuell.» Bregy wirbt für die eigene Mitte-Initiative, das familienunabhängig sei mit einer Steuererklärung aber einer alternativen Berechnung.