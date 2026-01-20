So wollen Bregy und Co. die Individualbesteuerung bodigen

Darum gehts
- Die Schweiz plant Individualbesteuerung, um Heiratsstrafe abzuschaffen
- Kritiker warnen vor Benachteiligung traditioneller Familien mit einem Einkommen
- Über 65'000 Unterschriften gegen die Vorlage
Gewerbe-Präsident Regazzi: «Grenzen zwischen dem Betrieb und der Person des Unternehmers sind fliessend»
Auch die Gewerbler lehnen die Individualbesteuerung ab. «Das Geschäft ist kein 9-bis-5-Job. Es ist ein Lebenswerk», sagt Fabio Regazzi, der Präsident des Gewerbeverbands. «Die Grenzen zwischen dem Betrieb und der Person des Unternehmers sind fliessend, oft gar nicht vorhanden. Das Geschäftsauto wird auch privat genutzt, das Arbeitszimmer ist im Eigenheim.» Die Individualbesteuerung wolle nun einen künstliche Trennung erzwingen.
In vielen Betrieben sei es zudem normal, dass ein Partner mithilft, ohne dafür einen Lohn zu bekommen. «Das ist kein Akt der Ausbeutung, sondern ein gemeinsamer Pakt für die Zukunft. Es ist eine Investition in den gemeinsamen Aufbau einer Existenz, in das gemeinsame Lebenswerk. Man teilt das Risiko, man teilt den Erfolg.» Der Systemwechsel wolle das zerstören.
Auch Bauern dagegen
Bauern-Präsident Markus Ritter sagt, die Individualbesteuerung bringe für die Bauernfamilien erhebliche Nachteile. Die Landwirtschaftsunternehmen seien aber Familienbetriebe. «Ihr Einkommen entsteht oft gemeinsam, nicht individuell.» Da müsste man künstlich die Einnahmen aufteilen. «Je nachdem müssen externe Experten hinzugegezogen werden.»
Wird die Pflege der Kinder künftig steuerlich bestraft?
Eltern, die ein krankes Kind pflegen oder Töchter und Söhne, die einen demenzkranken Vater begleiten, müsse man ein Kränzchen winden,, sagt Barbara Stotzer-Wyss von der EVP. «Das sind keine Lifestyle-Entscheidungen – doch genau diese Familien sollen künftig höhere Steuern zahlen als Doppelverdienerpaare mit gleichem Gesamteinkommen.»
EDU-Nationalrat Andreas Gafner rechnet vor, dass werden Ehepaare mit zwei Kindern und einem Alleinverdiener-Einkommen von 120’000 Franken mit Mehrbelastungen von mehreren tausend Franken pro Jahr rechnen müssten.
SVP-Rüegger: «Das ist Bevormundung. Das ist ein Rückschritt für die Frau.»
SVP-Nationalrätin Monika Rüegger sagt, die moderne Frau von heute wolle selbst entscheiden können, wie sie ihr Lebensmodell gestalten. «Jedes Lebensmodell hat seine Berechtigung und verdient Respekt.» Mit der Individualbesteuerung komme nun der Staat und «sagt, was das richtig ist», so Rüegger «Das ist Bevormundung. Das ist ein Rückschritt für die Frau.» Vor allem gutverdienende Paare würden profitieren.
Besonders problematisch sei die Aufteilung der Kinderabzüge. Der Mittelstand würde am Ende mehr bezahlen. «Das ist nicht sozial. Das ist ungerecht. Das ist familienfeindlich.» Die Vorlage schaffe ein Bürokratiemonster.
Ehepaare würden die Finanzen gemeinsam planen und sich gegenseitig unterstützen. «Das gehört zum Fundament unserer Gesellschaft. Die Individualbesteuerung zerstört das.»
Bregy: «Die Menschen wollen die Heiratsstrafe abschaffen – aber nicht in einer Form, die neue Ungerechtigkeiten schafft»
Die Medienkonferenz beginnt mit Mitte-Präsident Philipp Matthias Bregy. «Nun beginnt die entscheidende Phase.» Es gäbe bessere und interessantere – «und vorallem weniger teurere» Modelle als die Individualbesteuerung.
«Die Menschen wollen die Heiratsstrafe abschaffen – aber nicht in einer Form, die neue Ungerechtigkeiten schafft», so Bregy. Auch die Kantone seien gegen die Individualbesteuerung, erinnert er.
Die Vorlage sei ein fundamentaler Systemwechsel. Auch Kantone und Gemeinde müssten ihr Steuersystem anpassen.
Die Heiratsstrafe sei verfassungswidrig, der Handlungsbedarf deshalb unbestritten. «Die Individualbesteuerung ist aber nicht die Lösung.» Einverdiener Familien mit unterschiedlichem Einkommen werden belastet. «Also der klassische Mittelstand.» Hingegen würden Doppelverdiener bevorteilt. Das sei eine Umverteilung und ein «Bürokratiemonster», das alle Steuerzahler bezahlen, den Mittelstand aber prozentual am stärksten trifft. «Ein liberales Steuersystem würde Ehepaaren die Wahlfreiheit lassen.»
«Wenn man eine Ungerechtigkeit beseitigt, sollte man das nicht mit einer neuen Ungerechtigkeit tun.»
Bregy erinnert das Kantonsreferendum ergriffen. «Das ist ein starkes Signal.» Das dürfe man nicht ignorieren. Die Kantone hätten schon längst Lösungen für die Abschaffung der Heiratsstrafe. «Je nach Kanton individuell.» Bregy wirbt für die eigene Mitte-Initiative, das familienunabhängig sei mit einer Steuererklärung aber einer alternativen Berechnung.
Mehrere Parteien und Verbände gegen die Individualbesteuerung
Von Keystone-SDA
Kompliziert, ungerecht und teuer: Mit diesen Schlagworten bekämpft ein überparteiliches Komitee die getrennte Besteuerung von Eheleuten. Am Dienstag hat es seine Nein-Kampagne zur Individualbesteuerung vorgestellt.
Über den Wechsel im Steuersystem abgestimmt wird am 8. März. Eine Allianz, zu der SVP, Mitte, EVP und EDU sowie der Gewerbe- und der Bauernverband gehören, bekämpft die vom Parlament mit knappem Mehr beschlossene Vorlage.
Eheleute getrennt statt gemeinsam zu besteuern und damit die Heiratsstrafe zu beseitigen, brächte laut Komitee neue Ungerechtigkeiten. Das Nachsehen hätten vor allem Einverdiener-Ehepaare und Familien mit kleinem Zweiteinkommen. Es brauche andere Mittel gegen die Heiratsstrafe.
Familienbetriebe müssten eine künstliche Trennung ihrer Einkommen für den Steuerzettel hinnehmen, findet das Komitee. Die Kantone und Gemeinden hätten zudem viel Mehrarbeit, um die erwarteten rund 1,7 Millionen zusätzlichen Steuerdossiers zu verarbeiten.
Das Schweizer Steuersystem soll umgekrempelt werden: Künftig soll jeder und jede eine eigene Steuererklärung ausfüllen müssen. Die sogenannte Individualbesteuerung. Damit zahlen verheiratete und unverheiratete Paare künftig gleich viel Steuern. Die sogenannte Heiratsstrafe entfällt.
Doch gegen die Individualbesteuerung gibt es Widerstand. Ein Nein-Komitee, angeführt von Mitte-Präsident Philipp Matthias Bregy (47), stellt am Dienstag die Argumente vor. Mit dabei ist auch SVP-Nationalrätin Monika Rüegger (57), der oberste Bauer Markus Ritter (58) und Fabio Regazzi (63), Präsident des Gewerbeverbandes.
Auch Kantone sind dagegen
Die Allianz aus Mitte, SVP, EVP und EDU hat mit über 65'000 Unterschriften erfolgreich das Referendum gegen die Vorlage ergriffen. Mit zehn Kantonen kam gleichzeitig auch das Kantonsreferendum zustande, und auch die Konferenz der Kantone plädiert für ein Nein.
Die Vorlage schaffe nämlich neue Ungleichheiten. Ehepaare mit nur einem Einkommen oder tiefem Zweiteinkommen müssten künftig mehr bezahlen als zwei Paare mit zwei ähnlichen Einkommen. Traditionelle Familien könnten benachteiligt werden. Zudem würden etwa 1,7 Millionen zusätzliche Steuererklärungen bearbeitet werden.
