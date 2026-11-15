Mitten in der Nacht erhält Përparim Avdili eine anonyme Nachricht. Nun wurde der Absender rechtskräftig verurteilt. Der FDP-Politiker ist erleichtert und spricht erstmals ausführlich über die Hintergründe.

Robin Bäni Redaktor

Die verbale Konfrontation gehört zum Geschäft, Politiker sind einiges gewohnt. Doch was Përparim Avdili (39) erlebt hat, überschritt für ihn eine Grenze. Anfang Jahr erhielt er im Wahlkampf ums Zürcher Stadtpräsidium eine Nachricht, die er als Drohung auffasste. «Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich umgeschaut, bevor ich mein Haus verliess», erzählt der Präsident der Stadtzürcher FDP.

Damals machte Avdili die böswillige Aktion publik. Sie bestand aus mehreren Nachrichten, die kurz vor dem Wahlsonntag bei ihm eintrafen. Nun haben sie zu einem rechtskräftigen Strafbefehl geführt, der Blick vorliegt.

Verbale Entgleisung

Demnach erhielt Avdili die erste Nachricht am 28. Februar 2026 – mitten in der Nacht. Um 1.15 Uhr meldete sich ein anonymer Account auf Instagram und beschimpfte ihn. Der Unbekannte beliess es nicht bei einer einzigen verbalen Entgleisung. Er deckte Avdili über mehrere Tage mit Beleidigungen ein.

«Das dich eigentlich nöd shämsh das geg palästina hetzisch», schreibt er zum Beispiel. Oder: «Hash dini seele verlauft für so eppis chlises». Nichts Ernstzunehmendes, liesse sich denken, schliesslich zeichnen sich die Nachrichten durch eine eigenwillige Interpretation orthografischer Grundsätze aus. Doch dann verschickt der Sprachrebell eine hässliche Nachricht: «Möge dir und dinere ganze Familie das wiederfahre, was de menshe in gaza passiert ish und das debie zuelugsh».

Avdili informierte vorsorglich seine Familie, erstattete nach Absprache mit der Polizei Anzeige, stellte seinen Terminkalender um und sagte Wahlkampfauftritte ab. Ob er Polizeischutz erhielt, will der Politiker nicht sagen. Aber: «Die Polizei hat eine super Arbeit geleistet.» Es dauerte nur drei Tage, dann hatten die Ermittler einen 32-jährigen Montenegriner aus dem Kanton Schwyz ausfindig gemacht, der sich in der Anonymität des Internets zu verstecken versuchte. Er verbrachte einen Tag in Haft.

«Aus Bosheit oder Mutwillen»

«Schnell hat sich herausgestellt, dass diese Person ihre Drohung nicht umsetzen wollte», erzählt Avdili. Der Mann habe schlicht das Internet für einen rechtsfreien Raum gehalten. Die Schwyzer Staatsanwaltschaft belehrt ihn eines Besseren. Sie verurteilt ihn per Strafbefehl wegen «Missbrauchs einer Fernmeldeanlage», die er «aus Bosheit oder Mutwillen» verwendet habe, um Avdili «zu beunruhigen oder zu belästigen».

Der Verurteilte erhält eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 40 Franken, wovon ein Tag wegen der erstandenen Haft als geleistet gilt. Die Strafe wird nicht vollzogen, sofern er sich in den nächsten drei Jahren nichts zuschulden kommen lässt. Eine Busse von 300 Franken muss er jedoch bezahlen. Ebenso hat er die Verfahrenskosten von 1250 Franken zu tragen.

Infolge der Affäre sah sich Avdili genötigt, berufliche Termine zu verschieben. Dafür wäre der Tastatur-Täter grundsätzlich schadenersatzpflichtig. Die Staatsanwaltschaft verweist Avdili auf den Zivilweg. Der Lokalpolitiker verzichtet aber darauf: «Mir ging es in erster Linie darum, meine Familie zu schützen, und ich habe deshalb auf Empfehlung der Polizei Anzeige erstattet.»

Hässliche Nachrichten

Die Drohung sei nur die Spitze des Eisbergs gewesen, erzählt Avdili. Im Wahlkampf ums Stadtpräsidium habe er in den sozialen Medien Dutzende «unglaublich hässliche Nachrichten» erhalten. Der FDP-Politiker spricht von einer orchestrierten Kampagne propalästinensischer Organisationen.

«Sie haben mich als Zionistenschwein beschimpft und mir vorgeworfen, ich sei von den Juden bezahlt, nur weil ich gegen Antisemitismus in der Stadt Zürich kämpfe.» Der Strafbefehl sei deshalb ein Signal: «Nicht alles bleibt ohne Konsequenzen.»