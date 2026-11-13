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Kaum angekündigt, schon in Arbeit
Gewerkschaftsbund gibt für die Initiative zu Lohnoffensive grünes Licht

Der Gewerkschaftsbund hat die Volksinitiative «Die Lehre muss sich lohnen!» offiziell lanciert.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard (58) kündigte diese Woche an, eine Lohnoffensive zu starten.
Foto: Thomas Meier
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Leandra SommarugaRedaktorin Politik

Diese Woche hatte Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard (58) die Lohnoffensive angekündigt: Künftig sollen Berufsleute nach Lehrabschluss mindestens 5000 Franken verdienen und während der Lehre sollen Lernende acht Wochen Ferien erhalten.

Die Löhne der Berufstätigen mit abgeschlossener Lehre seien in den letzten Jahren aufgrund der Teuerung real gesunken, monierte Maillard gegenüber Blick. Deshalb brauche es jetzt eine Lohnoffensive. Mit acht Wochen Ferien solle zudem sichergestellt werden, dass Lernende neben der anspruchsvollen Ausbildung im Betrieb, genügend Zeit für die Prüfungsvorbereitungen und für Erholung haben, so der Gewerkschaftsboss.

Am Freitag hat der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat an seinem Kongress grünes Licht gegeben, die Volksinitiative ist lanciert. Das Initiativprojekt geht nun in Arbeit. Startschuss für die Unterschriftensammlung wäre voraussichtlich nächstes Jahr.

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