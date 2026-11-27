Nur 13 Abgeordnete lehnten die neuen Verträge zwischen der EU und der Schweiz ab, 584 stimmten zu. Zu den Gegnern zählt auch die in Zürich lebende Autorin und EU-Parlamentarierin Sibylle Berg.

Darum gehts Das EU-Parlament stimmte den Bilateralen III mit 584 Ja gegen 13 Nein bei 60 Enthaltungen zu

Acht Nein-Stimmen kamen von den Patrioten für Europa, fünf davon von der niederländischen PVV

Die Schweiz-deutsche EU-Parlamentarierin Sibylle Berg änderte ihre Stimme nachträglich von Ja auf Nein

Janic Urech Redaktor Politik

Am Mittwoch entschied das EU-Parlament über die neuen bilateralen Verträge mit der Schweiz. 584 EU-Parlamentarier sprachen sich dafür aus, nur 13 dagegen. Sechzig weitere enthielten sich der Stimme. Die Zustimmung war über fast alle Gruppen hinweg eindeutig.

Dass der Entscheid so deutlich ausfiel, sei nicht überraschend, sagt Blick-EU-Experte Richard Werly (60). Das Dossier vereine die verschiedenen Lager im Parlament. Die traditionellen Parteien von den Grünen bis zu den Konservativen wollten gute Beziehungen zur Schweiz. Die Rechtsnationalisten wiederum wollten, dass sich die EU-Beitrittskandidaten wie Serbien, Albanien oder die Ukraine am Modell Schweiz orientieren.

Wer sind also die 13 EU-Parlamentarier, die dennoch nicht mitmachen wollten?

Die erste Schweizerin

Im EU-Parlament hat damit bereits die erste Schweizerin über die Verträge abgestimmt. Die Autorin Sibylle Berg (64) wohnt in Zürich, hat seit 2012 die Schweizer Staatsbürgerschaft und sitzt für die deutsche Satirepartei «die PARTEI» im EU-Parlament. Sie hatte sich bei der Abstimmung im Saal noch verdrückt und korrigierte ihre Stimme nachträglich auf «Nein». Auf Anfrage von Blick begründet sie ihren Entscheid: «Meiner Ansicht nach ist dieses Paket nicht mit der direkten Demokratie, wie wir sie in der Schweiz praktizieren, und der Schweizer Souveränität vereinbar.»

« Ich musste leider feststellen, dass ich in der Schweiz als einfache Bürgerin mehr Mitbestimmungsrechte habe als in der EU als Parlamentarierin. Sybille Berg, EU-Parlamentarierin »

Besondere Sorgen bereiten ihr die dynamische Rechtsübernahme und die Rolle des Europäischen Gerichtshofs bei der Streitbeilegung. «Ich durfte jetzt zweieinhalb Jahre lang als Abgeordnete einen privilegierten Zugang zu den demokratischen Entscheidungsprozessen in der EU geniessen und diese kennenlernen – und musste leider feststellen, dass ich in der Schweiz als einfache Bürgerin mehr Mitbestimmungsrechte habe als in der EU als Parlamentarierin. Das möchte ich gerne genau so beibehalten.»

Holländische Patrioten

Die meisten Nein-Stimmen zu den Bilateralen III kamen jedoch aus der «Patriots for Europe»-Gruppe. Sie politisiert im rechten Spektrum und umfasst beispielsweise den französischen Front National oder die österreichische FPÖ. Acht dieser Patrioten für Europa lehnten die Bilateralen III ab. Fünf davon gehören der holländischen «Partij voor de Vrijheid» an, deren Vorsitzender Geert Wilders (63) auch schon international für Schlagzeilen sorgte.

Die anderen drei Nein-Sager unter den Patrioten für Europa sind aus der flämischen Partei «Vlaams Belang». Flandern ist der niederländischsprachige Teil Belgiens. Vlaams Belang stelle sich grundsätzlich gegen die EU und sei entsprechend gegen jede Partnerschaft, die die EU stärkt, so Richard Werly. Ausserdem pflege die Partei einen engen Kontakt zur SVP. Es sei also durchaus möglich, dass die Flamen nach Absprache mit der SVP gestimmt haben.

Die weiteren Nein-Stimmen stammen von zwei Polen aus unterschiedlichen rechten Parteien und zwei Griechen, die der Kommunistischen Partei Griechenlands angehören.