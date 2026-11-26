Im kommenden Jahr wird der Schweizer ÖV erneut teurer. Die Billett-Preise sollen bis zu 23 Prozent steigen. Preisüberwacher Stefan Meierhans sieht das Problem in der Politik. Auch unsere Community äussert harte Kritik gegenüber Bundesbern.

Darum gehts Zug- und Busbillette werden in der Schweiz im kommenden Jahr erneut um bis zu 23 Prozent teurer

Preisüberwacher Stefan Meierhans kritisiert die Politik und befürchtet eine Abkehr vom ÖV zum Auto

Leserinnen und Leser kritisieren Gratis-GA für Politiker und erwägen den Umstieg aufs Auto

Alessandro Kälin Redaktor Community

Bald müssen Herr und Frau Schweizer am ÖV-Schalter wieder tiefer ins Portemonnaie greifen. Zug- und Busbillette werden nächstes Jahr bis zu 23 Prozent teurer. Für Preisüberwacher Stefan Meierhans (58) sind die nach oben wandernden Tarifanpassungen schon lange ein Sorgenkind. Seine Kritik ist dabei vor allem gegen untätige Akteure in Bundesbern gerichtet. «In der Schweiz will die Politik keinen günstigen öffentlichen Verkehr», beanstandet er in einem Interview mit «K-Tipp».

Dass die Prioritäten anderswo liegen, überrascht Meierhans allerdings nicht. Manager der Verkehrsbetriebe sowie viele Politiker erhielten schliesslich bezahlte 1.-Klasse-GA. «Wenn jemand selber nichts bezahlt, stören ihn hohe Preise natürlich weniger», kommentiert er. Der Preisüberwacher befürchtet, dass die andauernd steigenden ÖV-Preise grosse Teile der Bevölkerung dazu verleiten werden, wieder aufs Auto umzusteigen. Wie der Unmut in unserer Community zeigt, ist seine Sorge nicht unberechtigt.

Leserinnen und Leser rügen die Regierung

Unsere Politikerinnen und Politiker werden auch in der Kommentarspalte angeprangert. Peter Haldeman ist etwa überzeugt: «Unsere Regierung will scheinbar keinen ÖV. Wer soll das so noch bezahlen?» Jolanda Stähli schreibt ebenso: «Die Politik geht mal wieder den einfachen Weg. Das Volk wird nur noch übers Ohr gehauen!» Richard Mändli ist resigniert: «Bekanntlich nichts Neues. Unsere Politiker haben den Bezug zur Bevölkerung verloren!»

Martin Widmer befürchtet: «Wenn der ÖV nicht attraktiv bleibt, werden wir die Klimaziele auf jeden Fall verpassen.» Er fordert daher: «Bitte mal überlegen, liebe Politiker, zu was ihr euch bekannt habt und auch mal entsprechend handeln.» Für Kai Russi ist glasklar: «Solange die SBB keine Anreize dafür hat, günstigere Preise zu machen oder die Kosten zu senken, ändert sich nie etwas.»

Peter Moser rügt: «Wenn ich ein Gratis-GA geschenkt bekäme, würde mich der Preis auch nicht interessieren.» Paul Meyer will daher drastische Massnahmen sehen: «Streicht ihnen das 1.-Klasse-GA. Ist ja unerhört, dass die das den Steuerzahler zahlen lassen.» Björn Gerber kann nur zustimmen: «Gratis-GA streichen, die betroffenen Politiker verdienen alle genug und können es locker bezahlen. Damit allein kann die SBB sicher schon gut sparen.»

Einige sitzen bereits wieder im Auto

Zudem überlegen sich bei den aktuellen Aussichten tatsächlich viele Leserinnen und Leser eine Rückkehr hinters Lenkrad. Für Sandro Meier ist klar: «Der Kluge reist bei diesen Unsummen definitiv mit dem Auto.» So auch Serge Schmid: «Die Bahn bietet gegenüber dem Auto schlicht zu wenig Vorteile. Ich muss nicht lange nachdenken, wenn neben fixem Fahrplan und fehlendem Platz auch noch die Preise anziehen.»

Hans Künzle fügt an: «Ich verstehe insbesondere Junge, die aus Kostengründen aufs Auto umsteigen. Vor allem Langstrecken verlieren im ÖV immer mehr an Attraktivität. Und man kann mit dem Auto auch noch morgens um drei nach Hause fahren.»

Bruno Schmid teilt eigene Erfahrungen: «Bin nach langer Zeit wieder einmal in einen Zug von Zürich nach Bern gestiegen. Nicht nur, dass das Ticket unverschämt teuer war, es war auch noch zum Bersten voll. Wer will bei dieser Abzocke noch den Zug nehmen?» Auch Piero Tamburo berichtet: «Ich hatte ein 1.-Klasse-GA. Danach bin ich auf 2. Klasse umgestiegen. Jetzt fahre ich wieder Auto. Ich kann mir den ÖV nicht mehr leisten.»