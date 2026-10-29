Seit Mittwoch ist für die SBB-App ein Update mit neuen Funktionen verfügbar: P+Rail-Tickets können direkt gebucht werden, Easyride erkennt Sparbillette. Eine weitere Neuerung ist bereits geplant. Blick zeigt dir, was sich ändert und wie du die Funktionen nutzen kannst.

Darum gehts Die SBB-App erhält neue Funktionen: Parktickets lassen sich jetzt direkt über SBB Mobile kaufen

Easyride erkennt Sparbillette: Auch Hunde- und Velobillette können direkt darüber gekauft werden

Ab 2027 sollen Verspätungen und Gleiswechsel direkt auf dem Handy-Sperrbildschirm zu sehen sein

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Die SBB haben ihre App aufgemotzt. Seit Mittwoch können Reisende dank eines Updates von mehreren neuen Funktionen profitieren, wie zuerst das Portal Watson berichtet hat. Unter anderem lassen sich etwa Parkplätze direkt bei SBB Mobile buchen und Sparbillette mit Easyride kombinieren, wie die Bundesbahnen auf Anfrage von Blick bestätigen. Weitere Neuerungen sind bereits geplant. Blick erklärt dir, was sich ändert und wie du die Funktionen nutzen kannst.

Diese Updates gibt es:

Kein P+Rail mehr

Wer regelmässig mit dem Auto zum Bahnhof fährt, braucht künftig keine separate P+Rail-App mehr. Parktickets kannst du neu direkt über SBB Mobile kaufen – wie bisher stundenweise oder für ganze Tage. «SBB Mobile bündelt die Funktionen für eine durchgängige, einfache Nutzung», teilt Sprecherin Fabienne Thommen gegenüber Blick mit. Die bisherige P+Rail-App wird ab Januar 2027 eingestellt. Hinterlegte Nummernschilder werden automatisch auf die SBB-App übertragen. Neu kann man das Parkbillett auch frühzeitig beenden, wenn man den Platz nicht mehr braucht.

Tagesparkkarten sind weiterhin auch an den physischen Billettautomaten verfügbar. Wichtig: Monats- und Jahresabos fürs Parkieren sind wie bisher nur online auf sbb.ch oder in einem Reisezentrum erhältlich.

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So funktionierts: Öffne in der SBB-App den Tab «Shop & Services» oder wähle auf der Karte das P+Rail-Symbol beim gewünschten Bahnhof. Dort siehst du die Preise, die kostenpflichtigen Zeiten und die voraussichtliche Parkplatz-Auslastung. Anschliessend kannst du dein Parkticket für bis zu sieben Tage buchen und mit gängigen Zahlungsmitteln inklusive Apple Pay, Google Pay oder auf Rechnung bezahlen. Aktive Parktickets werden direkt in der App angezeigt und lassen sich jederzeit verlängern oder beenden.

Sparbillette auch auf Easyride

Sie ist beliebt und verhasst zugleich, die Easyride-Funktion in der SBB-App. Statt vor jeder Fahrt ein Billett zu lösen, checken Reisende einfach vor dem Einsteigen ein und nach dem Aussteigen wieder aus. Die App berechnet den Fahrpreis automatisch. Immer wieder sorgt die Funktion aber für Ärger, etwa, wenn das Auschecken vergessen geht oder man wenige Sekunden zu spät eincheckt.

Nun gibt es eine Verbesserung für Sparfüchse: Wer ein Sparbillett für eine Zugstrecke gekauft hat, kann dieses neu mit Easyride kombinieren. Das automatische Ticketing erkennt das bereits gekaufte Billett und verrechnet nur noch die zusätzlich gefahrenen Strecken. Das gilt auch für Monats- und Jahresabos von Tarifverbünden.

So funktionierts: Du fährst beispielsweise mit dem Bus zum Bahnhof, steigst dort in den Zug mit deinem Sparbillett und nimmst am Zielort noch das Tram. Statt für Bus und Tram separate Billette zu lösen, aktivierst du Easyride einfach vor deiner gesamten ÖV-Reise und beendest es erst nach dem Aussteigen aus dem Tram. Easyride berechnet automatisch den besten Preis für die beiden Nahverkehrsstrecken. Für die Zugfahrt wird das Sparbillett angerechnet.

Wichtig: Sparbillett und Easyride müssen über denselben Swisspass-Account laufen, damit die Funktion greift.

Hunde- und Velobillette direkt über Easyride kaufen

Auch wer mit Hund oder Velo unterwegs ist, kann sich das separate Lösen von Billetten sparen. Neu lassen sich die entsprechenden Tickets direkt in Easyride kaufen.

So funktionierts: Öffne in der App den Tab «Easyride» und füge die gewünschte Anzahl Hunde oder Velos hinzu. Diese werden dann unter deinem Namen angezeigt. Danach geht alles wie gewohnt: Vor der Fahrt einchecken und nach der Fahrt wieder auschecken.

Sitzplatz per Wagenplan auswählen

Neu können Sitzplätze über einen grafischen Wagenplan gezielt reserviert werden – so wie im Flugzeug. Die Funktion gilt für Intercity-Züge (IC), den Luzern-Interlaken-Express, Treno Gottardo, den Voralpen-Express, Aare-Linth-Express, Bernina-Express und Glacier-Express. Auch bei internationalen Verbindungen nach Deutschland, Italien und Frankreich ist die gezielte Sitzplatzreservation möglich – bei Frankreich-Verbindungen allerdings nur in der zweiten Klasse.

So funktionierts: Wähle bei einer Verbindung mit Sitzplatzreservation die gewünschte Reservation aus. Sofern die Funktion für diesen Zug verfügbar ist, kannst du deinen Platz direkt per Wagenplan auswählen.

Diese Neuerung ist geplant

Die SBB haben für ihre App noch weitere Änderungen im Köcher: Künftig sollen wichtige Informationen zur aktuellen Fahrt direkt auf dem Sperrbildschirm des Smartphones erscheinen, teilt SBB-Sprecherin Thommen weiter mit. Etwa wenn sich das Abfahrtsgleis ändert, der Zug Verspätung hat oder der Anschluss nicht mehr gewährleistet ist.

Auch die Billettkontrolle soll dadurch einfacher werden: Ein QR-Code auf dem Sperrbildschirm führt direkt zum Ticket.

Bis diese Funktion kommt, müssen sich Reisende noch etwas gedulden: Man werde sie «frühestens ab Januar 2027 auch auf SBB Mobile zur Verfügung stellen», erklärt Thommen. In der Test-App «SBB Preview» wird die Neuerung aber bereits erprobt.