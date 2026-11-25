Zug- und Busbillette werden nächstes Jahr um bis zu 23 Prozent teurer. Preisüberwacher Stefan Meierhans kritisiert, die Politik habe kein Interesse an einem günstigen öffentlichen Verkehr.

Darum gehts Zug- und Busbillette werden nächstes Jahr um bis zu 23 Prozent teurer

Preisüberwacher Stefan Meierhans sagt, die Politik unterstütze ihn nicht bei seinem Einsatz für einen günstigen ÖV

Viele Politiker sässen im Verwaltungsrat einer Bahn oder im Aufsichtsrat eines Tarifverbunds

Daniel Ballmer Redaktor Politik

Alles werde immer teurer, klagt der Volksmund gerne. Ganz sicher gilt das für den öffentlichen Verkehr. Zug- und Busbillette schlagen nächstes Jahr um bis zu 23 Prozent auf. Das ist Stefan Meierhans (58) ein Dorn im Auge. Regelmässig schlägt sich der Preisüberwacher mit Tarifanpassungen herum – immer gegen oben.

Dabei fährt Meierhans auch der Politik an den Karren: «In der Schweiz will die Politik keinen günstigen öffentlichen Verkehr», klagt er im Interview mit dem «K-Tipp». Viele Politiker aus allen Parteien sässen im Verwaltungsrat einer Bahn oder im Aufsichtsrat eines Tarifverbunds. «Sie haben kein Interesse an tiefen Preisen.» Aus der Politik erhalte der Preisüberwacher daher keine Unterstützung für einen günstigen ÖV.

«Zahlt jemand selber nichts, stören ihn hohe Preise weniger»

Konkrete Beispiele aus dem Bundesparlament gibt es tatsächlich genug – nur schon in den wichtigen Verkehrskommissionen von National- und Ständerat. So präsidiert etwa Mitte-Nationalrat Martin Candinas (46) den Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr Litra. Seine grüne Ratskollegin Florence Brenzikofer (51) ist Präsidentin des Tarifverbunds Nordwestschweiz (TNW). SVP-Nationalrat Christian Imark (44) sitzt als Präsident beim Verband der privaten Schweizer Postautounternehmer am Steuer, und Fraktionskollegin Sandra Sollberger (53) ist im Verwaltungsrat der Autobus AG Liestal.

Manager der Verkehrsbetriebe sowie viele Politiker erhielten bezahlte 1.-Klasse-GA. Das habe auch der frühere Chef des Bundesamts für Verkehr, Peter Füglistaler, bereits infrage gestellt, erwähnt Meierhans. «Wenn jemand selber nichts bezahlt, stören ihn hohe Preise natürlich weniger», argumentiert er. «Man könnte einmal die National- und die Ständeräte fragen: Wie viel kostet ein Billett von Bern nach Zürich? Ich bin sicher: Viele wüssten es nicht. Sie kaufen ja keine Zugbillette.»

So steigen ÖV-Nutzer wieder aufs Auto um

Mittlerweile sei das Generalabo so teuer, dass es immer weniger verkauft werde. «Ich selbst habe schon lange kein GA mehr: 4000 Franken fahre ich im Jahr niemals heraus», erzählt der Preisüberwacher. So sei es wenig erstaunlich, dass viele ÖV-Nutzer aufs Auto umsteigen würden. «Es gibt aber auch Leute, die keine Wahl haben: Wer kein Auto hat, muss den Zug nehmen.»

Für Meierhans ist klar: «Bei den SBB rechtfertigt der Kostenanstieg keinen so hohen Aufschlag.» Das Problem aber sei, dass er als Preisüberwacher alle 250 Betriebe der ÖV-Branche zusammen beurteilen müsse. Und bei Postauto zum Beispiel gebe es wegen der hohen Dieselpreise durchaus Kostensteigerungen.

Gleichzeitig betont Meierhans, dass er bei den SBB erreicht habe, dass sie den Kunden nächstes Jahr mit Sparbilletten 90 Millionen Franken Rabatt gäben. So könne er «eine Art Gewinnausschüttung an die Kundschaft» machen. Dennoch: «Die aktuellen Aufschläge sollten eine Weile reichen», findet der Preisüberwacher. Das habe er auch den Branchenvertretern gesagt: «Ich möchte sie länger nicht mehr in meinem Büro sehen.»