«Dönerflation»? Was ein Kebab kostet

Der Döner Kebab ist in den vergangenen Jahren in der Schweiz deutlich teurer geworden. In Zürich kostet er inzwischen gut und gerne 16 Franken, während vor einem Jahrzehnt noch 11 Franken als Standardpreis galt. Selbst in kleineren Städten oder Landgemeinden sind heute 12 bis 13 Franken üblich – lange bekam man den Döner flächendeckend für rund 8 Franken, wie Blick einst berichtete.

In den sozialen Netzwerken wie Tiktok dient die «Dönerflation» als Gradmesser für die gefühlte Teuerung. User diskutieren, was der Kebab kostet. Preisindizes zeigen: Ausgerechnet die Kosten für viele typische Döner-Zutaten sind in den letzten fünf Jahren gestiegen – von Fleisch über Salat und Öl bis hin zu Brot und Saucen. Hinzu kommen höhere Ausgaben für Miete und Energie.