Erstmals seit über vier Jahren ist die Inflation in der Schweiz wieder negativ. Im Mai beträgt sie minus 0,1 Prozent.

Inflation erstmals seit März 2021 in negativem Bereich

Inflation erstmals seit März 2021 in negativem Bereich

1/2 Mit minus 0,1 Prozent ist die Inflation seit über vier Jahren erstmals wieder negativ. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Teuerung in der Schweiz im Mai bei minus 0,1 Prozent

Inflation seit Monaten rückläufig, keine Überraschung im Mai

Importgüter minus 2,4 Prozent, Inlandgüter plus 0,6 Prozent Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Jahresteuerung in der Schweiz ist im Mai weiter zurückgegangen und liegt nun im negativen Bereich. Konkret kam die Teuerung im Mai bei minus 0,1 Prozent zu liegen, nach 0,0 Prozent im Vormonat, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab. Letztmals war die Teuerung im März 2021 negativ.

Der Fall in den Minusbereich ist keine Überraschung. Die meisten von AWP befragten Experten hatten im Vorfeld damit gerechnet. Denn die Inflation in der Schweiz ist seit Monaten auf dem Rückzug. Seit dem letzten September liegt sie unter 1 Prozent, letztmals über 2 Prozent lag sie im Frühling 2023.

Importgüter stark negativ

Bei den Inlandgütern betrug die Teuerung plus 0,6 Prozent, bei den Importgütern minus 2,4 Prozent. Die Kerninflation ist gegenüber dem Vorjahreswert ebenfalls gesunken auf 0,5 von 0,6 Prozent.

Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) ist derweil im Mai gegenüber dem Vormonat April um 0,1 Prozent auf 107,6 Punkte gestiegen. Der Anstieg sei auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, unter anderem auf die höheren Wohnungsmieten und die höheren Preise für Pauschalreisen ins Ausland, so das BFS. Ebenfalls gestiegen seien die Preise für Fruchtgemüse und Steinobst. Die Preise im Luftverkehr und in der Parahotellerie sind laut den Angaben hingegen gesunken, ebenso wie jene für Heizöl.