Die Schweiz stellt humanitäre Hilfe für Gaza bereit, die über Unicef verteilt wird, wie Aussenminister Cassis erklärte. Diese Unterstützung benötigt keine parlamentarische Zustimmung und erfolgt unmittelbar nach dem Waffenstillstand.

Schweiz stellt zwei Millionen Franken für humanitäre Hilfe in Gaza

Ignazio Cassis bei seinem Besuch beim jordanischen Aussenminister Ayman Safadi am Mittwoch in Ammann. Foto: ANTHONY ANEX

Die Hilfe wird über Unicef mit Schweizer humanitären Gütern verteilt

Die Schweiz stellt zwei Millionen Franken für humanitäre Hilfe in Gaza bereit. Bundesrat und Aussenminister Ignazio Cassis kündigte den Geldsegen am Donnerstag im Rahmen seiner Nahost-Reise an, einen Tag nach dem Treffen mit seinem jordanischen Amtskollegen.

Die Hilfe komme aus dem Fonds für humanitäre Nothilfe, werde sofort greifen und bedürfe keiner parlamentarischen Zustimmung, sagte Cassis. Die Hilfe umfasse humanitäre Güter aus der Schweiz und werde via die Unicef verteilt.

Eine Hilfe, die stärker auf den Friedensplan des amerikanischen Präsidenten Donald Trump ausgerichtet sei, werde voraussichtlich bis Ende Jahr freigegeben, so der Aussenminister weiter. Humanitäre Hilfe in Gaza ist seit dem Inkrafttreten des Waffenstillstands wieder möglich.