Darum gehts
- Die Schweiz stellt zwei Millionen Franken für Gaza-Hilfe bereit
- Die Hilfe wird über Unicef mit Schweizer humanitären Gütern verteilt
- Die Soforthilfe stammt aus einem Fonds und benötigt keine Zustimmung
Die Schweiz stellt zwei Millionen Franken für humanitäre Hilfe in Gaza bereit. Bundesrat und Aussenminister Ignazio Cassis kündigte den Geldsegen am Donnerstag im Rahmen seiner Nahost-Reise an, einen Tag nach dem Treffen mit seinem jordanischen Amtskollegen.
Die Hilfe komme aus dem Fonds für humanitäre Nothilfe, werde sofort greifen und bedürfe keiner parlamentarischen Zustimmung, sagte Cassis. Die Hilfe umfasse humanitäre Güter aus der Schweiz und werde via die Unicef verteilt.
Eine Hilfe, die stärker auf den Friedensplan des amerikanischen Präsidenten Donald Trump ausgerichtet sei, werde voraussichtlich bis Ende Jahr freigegeben, so der Aussenminister weiter. Humanitäre Hilfe in Gaza ist seit dem Inkrafttreten des Waffenstillstands wieder möglich.