1/5 Albert Rösti tritt vor die Medien, um das Stromabkommen zu erklären. Foto: keystone-sda.ch

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

vor 6 Minuten Das bringt das EU-Stromabkommen Mit dem EU-Deal bekommt die Schweiz auch ein Stromabkommen. Das hat Folgen für die Konsumenten. Sie dürfen künftig ihren Stromanbieter selber wählen. Am Mittwoch stellt Bundesrat Albert Rösti die wichtigsten Punkte vor. Familien sind nicht mehr an das lokale Elektrizitätswerk gebunden und auch kleine Firmen dürfen sich einen günstigeren Tarif suchen. Bislang durften das nur grosse Unternehmen, neu Kunden mit einem Verbrauch von maximal 50 Megawattstunden pro Jahr. Das entspricht etwa dem Zehnfachen des Jahresverbrauchs eines Durchschnittshaushalts in der Schweiz.

Wer das nicht will, darf in der Grundversorgung bleiben. Die Preise sind dort reguliert.



Doch was passiert, wenn die Preise plötzlich stark steigen? Zuletzt ist dies beim Ausbruch des Krieges in der Ukraine passiert. «Wechsel von der Grundversorgung in den Markt oder zurück in die Grundversorgung sind auch unterjährig möglich», verspricht Röstis Departement. Doch die Elektrizitätsversorger dürfen sich das bezahlen lassen und ein «kostendeckendes Ein- oder Austrittsgeld verlangen».

Der Bund richtet ein Vergleichsportal ein, wo die Kunden Angebote vergleichen können. So sollen die Konsumentinnen und Konsumenten geschützt werden. Bei Streitigkeiten kann eine Ombudsstelle schlichten.

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin hätten über die Gespräche von vergangenem Freitag informiert. Nun wolle man rasch ein Abkommen abschliessen, dass die Zölle ganz verhindert werden.

Der EU-Deal steht vor seiner Bewährungsprobe: In wenigen Wochen dürften die Verträge veröffentlicht werden. In einer Vernehmlassung will der Bundesrat um Aussenminister Ignazio Cassis (64, FDP) dann ein erstes Mal wissen, was Parteien, Verbände und das Volk von dem Deal und den innenpolitischen Massnahmen halten.

So sieht der EU-Deal aus Im Dezember trafen sich die damalige Bundespräsidentin Viola Amherd (62) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (66) in Bern, um den Abschluss der Verhandlungen zu feiern. Das sind die wichtigsten Punkte Mit dem neuen Abkommen sollen die Spielregeln genauer festgelegt werden: Bei einzelnen Abkommen, wie zum Beispiel der Personenfreizügigkeit übernimmt die Schweiz EU-Recht. Volk oder Parlament können das ablehnen – dann drohen Strafen. Darüber entscheidet schlussendlich ein Schiedsgericht, dass den EU-Gerichtshof beizieht. Entscheiden wird das Schiedsgericht.

EU-Bürger können in die Schweiz ziehen und hier arbeiten. Der Bund hat hier aber Ausnahmen erreicht, zum Beispiel bei Landesverweisungen für Straftäter und dem Aufenthaltsrecht. Der Lohnschutz soll über ein dreistufiges Konzept gesichert werden. Künftige Anpassungen, die das Schutzniveau verschlechtern, muss die Schweiz nicht übernehmen.

Die bisherige Schutzklausel bei der Einwanderung wird konkretisiert. Die Schweiz kann sie einseitig aktivieren.

Künftig dürfen auch ausländische Bahnen wie Flixtrain auf Schweizer Schienen fahren.

Neue Verträge gibt es unter anderem beim Strom, der Gesundheit oder Lebensmittelsicherheit.

Die Schweiz darf wieder bei EU-Programmen wie dem Studenten-Austauschprogramm Erasmus mitmachen.

Nachdem seit zwei Wochen klar ist, dass Cassis und Co. empfehlen, nur das Volk und nicht die Kantone bei der Abstimmung entscheiden zu lassen, präsentiert Energieminister Albert Rösti (57, SVP) nun das Stromabkommen. Es ist eines der drei neuen Abkommen, das die Schweiz verhandelt hat.

Strommarkt wird geöffnet

Als Folge davon wird die Schweiz ihren Strommarkt liberalisieren, wenn das Abkommen kommt. Somit können alle Haushalte ihren Stromanbieter frei wählen. Familien sind nicht mehr an das lokale Elektrizitätswerk gebunden und auch kleine Firmen dürfen sich einen günstigeren Tarif suchen.

Jedoch gibt es auch die Möglichkeit, in der Grundversorgung zu bleiben. Die Preise sind dort reguliert. Wer keinen Wechsel wünscht, bleibt dort, schreibt Röstis Departement in einer Mitteilung. Wechseln dürfen Haushalte und kleinere Unternehmen mit einem Verbrauch von maximal 50 Megawattstunden. Zum Vergleich: In der Schweiz verbraucht ein Haushalt pro Jahr durchschnittlich 5000 Kilowattstunden.

Doch was passiert, wenn die Preise plötzlich stark steigen? Zuletzt ist dies beim Ausbruch des Krieges in der Ukraine passiert. Viele Unternehmen, die jetzt schon ihren Anbieter frei wählen dürfen, gerieten in Probleme. «Wechsel von der Grundversorgung in den Markt oder zurück in die Grundversorgung sind auch unterjährig möglich», verspricht Röstis Departement. Doch die Elektrizitätsversorger dürfen sich das bezahlen lassen und ein «kostendeckendes Ein- oder Austrittsgeld verlangen».

Gleichzeitig richtet der Bund ein Vergleichsportal ein, um die Angebote zu vergleichen. So sollen die Konsumentinnen und Konsumenten geschützt werden. Bei Streitigkeiten kann eine Ombudsstelle schlichten.

Lieferanten mit mehr als 50'000 Kunden müssen sowohl dynamische Stromverträge, als auch Verträge mit fixem Preis und festen Laufzeiten anbieten.

Strombranche wartet sehnlichst

Besonders die Strombranche lechzt nach dem Abkommen: Bislang wird die Schweiz mangels Regelung von internationalen Plattformen und Prozessen ausgeschlossen, die für die Netzstabilität sorgen. Das Schweizer Stromnetz ist über 40 Leitungen mit der EU verbunden. Schon heute muss der Netzbetreiber Swissgrid eingreifen, wenn ungeplant Strom fliesst – etwa indem er mit zusätzlicher Wasserkraft gegensteuert.

Auch beim Stromimport könnte die Schweiz ohne Abkommen unter Druck geraten. Denn sie bezieht regelmässig Strom aus dem Ausland – am Mittwochmorgen etwa aus Frankreich, Deutschland und Österreich, während gleichzeitig Strom nach Italien floss. Ab kommendem Jahr müssen EU-Staaten 70 Prozent ihrer Netzkapazitäten für den innereuropäischen Handel reservieren. Mit einem Stromabkommen wäre die Schweiz Teil des Binnenmarkts – und von dieser Einschränkung ausgenommen.