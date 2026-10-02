Die SRF-Arena widmete sich dem EU-Dossier. Einige Worte wurden aber auch zum Rücktritt von Bundesrat Guy Parmelin gewechselt. SVP-Schwergewicht Magdalena Martullo-Blocher machte eine klare Ansage in eigener Sache.

Lucien Fluri Co-Ressortleiter Politik

Viel Platz erhielt der abtretende Bundespräsident Guy Parmelin (66) in der SRF-Arena nicht. Die Sendung war zu den Europa-Verträgen geplant. Nach Parmelins Rücktritt am Morgen schwenkten die Arena-Macher zumindest ein wenig um. Die ersten Minuten widmeten sie dem Thema des Tages.

Im Studio dabei eine der bekanntesten SVP-Vertreterinnen der Schweiz: Unternehmerin und Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher (57, GR). Moderator Sandro Brotz (56) fragte Martullo gleich, ob sie bereit stehe. «Nein, ich werde nicht kandidieren. Ich bin Unternehmerin», sagte die Chefin der Ems-Chemie. Es habe genügend fähige Leute in der Partei; sie müsse nicht antreten.

SP-Pult bleibt zahm

«Es wurde emotional für mich», blickte sie auf Parmelins Ankündigung zurück. Sie bedaure den Rücktritt. «Der Leistungsausweis ist hervorragend. Er war immer für das Land da.» Als Gründe für den Rücktritt sah Martullo-Blocher Parmelins Alter und das Ende des Präsidialjahres. «Die EU-Verträge in der Abstimmung zu vertreten, war keine gute Perspektive.»

SP-Vizepräsident Jon Pult (41, GR) zeigte sich überhaupt nicht angriffig. Das wäre an diesem Tag stillos, fand der Linke aus Graubünden. Er fand nur lobende Worte: In der Covid-Krise habe sich Parmelin schützend vor die Institutionen gestellt, beim EU-Dossier habe er im Inland einen Kompromiss zwischen den Sozialpartner mitermöglicht.

Keine klaren Worte gab es von Pult auch bei der Frage, ob SP-Bundesrat Beat Jans jetzt sein Departement wechselt.

«Schwieriger Start im VBS – Abgang auf Höhepunkt»

Mitte-Ständerätin Andrea Gmür (62, LU) lobte die Leistung Parmelins, sprach aber auch «den schwierigen Start im VBS an». Parmelin trete auf dem Höhepunkt ab. Zum Erfolg habe aber auch Staatssekretärin Helene Budliger Artieda (61) massgeblich beigetragen.

FDP-Nationalrat Beat Walti (57, ZH) lobte «elf Jahre in diesem Verbraucherjob» als «respektabel». Parmelin sei unaufgeregt gewesen und ein «Vermittler zwischen den Welten».

Dann waren die paar Minuten Parmelin vorbei. In der Arena ging es um das EU-Dossier. So nett wie bei Parmelin blieb es nicht mehr.