Der frühere Bundesgerichtspräsident Ulrich Meyer kritisiert die Gerichtskommission scharf. Diese empfiehlt Bundesrichterin Beatrice van de Graaf trotz ihrer unzulässigen Beziehung zu Yves Donzallaz zur Wiederwahl.

Darum gehts Das Bundesgericht erklärte die Beziehung von Yves Donzallaz und Beatrice van de Graaf für unzulässig

Die Gerichtskommission empfiehlt van de Graaf zur Wiederwahl, Donzallaz zog seine Kandidatur zurück

Ex-Bundesgerichtspräsident Ulrich Meyer wirft der Gerichtskommission vor, das Urteil zu ignorieren

Leandra Sommaruga Redaktorin Politik

Eine unzulässige Liebesaffäre zwischen einem Bundesrichter und einer Bundesrichterin. Ein Bundesgericht, das die dauerhafte Beziehung öffentlich verurteilte. Und eine Gerichtskommission, die nur Tage später entscheidet, die Bundesrichterin trotzdem zur Wiederwahl zu empfehlen. Dies, während der andere Bundesrichter seine Kandidatur zurückgezogen hat.

Eine unerhörte Liebe, Intrigen und eine überraschende Wendung: Was sich am höchsten Gericht der Schweiz rund um die beiden Bundesrichter Yves Donzallaz (parteilos, vormals SVP) und Beatrice van de Graaf (SVP) abspielte, gleicht einer Telenovela. Diese findet mit der Gesamterneuerungswahl im Dezember wohl ihren Abschluss.

Ex-Bundesgerichtspräsident mit scharfer Kritik an Gerichtskommission

Bis dahin dürfte sich die Stimmung jedoch kaum beruhigen. Dafür sorgt nun der ehemalige Präsident des Bundesgerichts, Ulrich Meyer (SP). Und zwar mit einem Gastbeitrag in der Weltwoche – just jener Publikation, welche die unzulässige Liebesaffäre publik gemacht hatte.

In seinem Beitrag teilt der Ex-Bundesgerichtspräsident gegen die Gerichtskommission aus: Noch Anfang November habe das Bundesgericht entschieden, dass für die beiden Bundesrichter der Tatbestand der «andauernden Lebensgemeinschaft» erfüllt gewesen sei. Was heisse, dass die beiden dem Bundesgericht während der Dauer ihres Liebesverhältnisses nicht hätten angehören dürfen. «Die Gerichtskommission schlägt das Urteil des Bundesgerichts in den Wind», so Meyer.

Diese hatte vorgebracht, dass Van de Graaf zwar gegen ihre Amtspflicht verstossen habe, jedoch nicht in «subjektiv schwerwiegender Weise». Auch habe die Bundesrichterin nicht erkennen können, ab wann ihre Beziehung zu Donzallaz das Gesetz verletzte.

Für Meyer ist klar: «Alle diese völlig irrelevanten Aspekte beleidigen Frau van de Graaf, handelt es sich bei ihr ja nicht um eine juristische Anfängerin, sondern um eine Bundesrichterin, die das Gesetz kennen muss und somit genau wusste, was sie vorsätzlich tat.» Zudem benehme sich die Gerichtskommission, als gehe es hier um ein Amtsenthebungsverfahren, nicht um eine Wiederwahl.

«Freie Wiederwahl praktisch ausser Kraft gesetzt»

Mit ihrem Entscheid in Sachen van de Graaf habe die Gerichtskommission das demokratische Instrument der freien Wiederwahl beziehungsweise Nichtwiederwahl praktisch ausser Kraft gesetzt, glaubt der Ex-Bundesgerichtspräsident und schliesst: «Es ist zu hoffen, dass die Vereinigte Bundesversammlung sich das nicht gefallen lässt.»

Meyer selbst ist juristisch allerdings auch kein unbeschriebenes Blatt. Er war von 2017 bis 2020 Präsident des Bundesgerichts. 2020 wurde er selbst zum Fall wegen Vorwürfen von Mobbing und Sexismus am Bundesstrafgericht. In einer Aufnahme hatte er die abwesende Bundesstrafrichterin Andrea Blum (SVP) unter anderem «eine Magersüchtige» genannt. Blum erstattete später Strafanzeige gegen Meyer und zwei weitere Mitglieder der Verwaltungskommission. Schon der damalige Fall sorgte für Wirbel am Bundesgericht und stellte die Aufsichtsfunktion des Bundesgerichts infrage.